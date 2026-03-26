Četrtek, 26. 3. 2026, 14.40
Odpoklic izdelka žlica za špagete iz črne plastike Livarno Home Basic
Podjetje Lidl Slovenija je iz prodaje odpoklicalo žlico za špagete iz črne plastike dobavitelja Owim iz Nemčije, saj je bila v izdelku ugotovljena presežna migracija niklja ter neskladnost glede stabilnosti materiala, kar lahko predstavlja tveganje za zdravje.
Internacionalna številka (IAN) izdelka, ki se je v trgovinah Lidl Slovenija prodajal od 4. avgusta 2025 dalje, je 466183, EAN koda pa 4052916276211.
V podjetju kupce prosijo, da izdelek vrnejo v katero koli izmed Lidlovih trgovin, kjer jim bo kupnina povrnjena tudi brez predložitve računa. Če to ni mogoče, naj ga zavržejo, so še sporočili.