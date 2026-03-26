Avtorji:
Sa. B., STA

Četrtek,
26. 3. 2026,
14.40

Osveženo pred

1 ura, 31 minut

odpoklic izdelek špageti Lidl Slovenija odpoklic izdelka

Odpoklic izdelka žlica za špagete iz črne plastike Livarno Home Basic

Žlica za špagete | Izdelek se je v trgovinah prodajal od 4. avgusta 2025 dalje. | Foto Lidl Slovenija

Podjetje Lidl Slovenija je iz prodaje odpoklicalo žlico za špagete iz črne plastike dobavitelja Owim iz Nemčije, saj je bila v izdelku ugotovljena presežna migracija niklja ter neskladnost glede stabilnosti materiala, kar lahko predstavlja tveganje za zdravje.

Internacionalna številka (IAN) izdelka, ki se je v trgovinah Lidl Slovenija prodajal od 4. avgusta 2025 dalje, je 466183, EAN koda pa 4052916276211.

V podjetju kupce prosijo, da izdelek vrnejo v katero koli izmed Lidlovih trgovin, kjer jim bo kupnina povrnjena tudi brez predložitve računa. Če to ni mogoče, naj ga zavržejo, so še sporočili.

