Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Avtorji:
Na. R., STA

Ponedeljek,
16. 3. 2026,
15.38

Osveženo pred

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Natisni članek

inšpektorat odpoklic pajac otrok spanje

Odpoklic vreče za spanje za dojenčke Ergee

vreča, pajac, otrok, nevarnost, odpoklic | Izdelek vrnite prodajalcu. | Foto Zdravstveni inšpektorat RS

Izdelek vrnite prodajalcu.

Foto: Zdravstveni inšpektorat RS

Podjetje KiK Textilien und Non-Food je iz prodaje odpoklicalo vreče za spanje za dojenčke Ergee kitajskega proizvajalca West Industrial District.

Izdelek predstavlja varnostno tveganje, saj se lahko otrokovi udi v spalni vreči zataknejo, kar lahko povzroči moteno prekrvavitev prstov na rokah ali nogah.

Serijska oznaka izdelka je 1191248, šaržni številki: KiK3551 in KIK3552.

Izdelek je bil v prodajalnah v prodaji od 19. julija 2024.

Podjetje prosi, da kupci izdelek prenehajo uporabljati in ga vrnejo prodajalcu.

VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ekskluzivna ponudba

