Podjetje KiK Textilien und Non-Food je iz prodaje odpoklicalo vreče za spanje za dojenčke Ergee kitajskega proizvajalca West Industrial District.

Izdelek predstavlja varnostno tveganje, saj se lahko otrokovi udi v spalni vreči zataknejo, kar lahko povzroči moteno prekrvavitev prstov na rokah ali nogah.

Serijska oznaka izdelka je 1191248, šaržni številki: KiK3551 in KIK3552.

Izdelek je bil v prodajalnah v prodaji od 19. julija 2024.

Podjetje prosi, da kupci izdelek prenehajo uporabljati in ga vrnejo prodajalcu.