Nov odpoklic iz Sheina: nevarni cucelj za hranjenje

Zdravstveni inšpektorat je v okviru uradnega nadzora ugotovil, da cucelj za hranjenje proizvajalca Huizhou Melikey Silicone Product ni skladen z določili uredbe o splošni varnosti proizvodov, zato je na spletni strani objavil umik s spletne tržnice Shein.

Izdelek je neskladen z zahtevami standarda prEN 14372:2025 zaradi ločitve posodice za hranjenje, kar omogoča otroku lahek dostop do vsebine, zaradi zapirala posodice za hranjenje, ki ne izpolnjuje zahtev za odpiranje/zapiranje, ter zaradi manjkajočih opozoril in navodil za uporabo.

Serijska oznaka izdelka je MLK147258, koda izdelka pa PB2508210133554.

Prodaja se prek spletne tržnice Shein, so objavili na spletni strani.

Zdravstveni inšpektorat je že v petek iz prodaje umaknil izdelek komplet dud, prav tako s spletne tržnice Shein: