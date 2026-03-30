V večini gospodinjstev se poraba elektrike čez dan ponavlja po precej podobnem vzorcu. Zjutraj, ko se začnejo dnevne aktivnosti, se poveča, čez dan nekoliko pade, zvečer, ko se domov vrne večina družinskih članov, pa ponovno naraste. Podobno velja tudi za industrijske objekte , le da so vzorci tam pogosto še izrazitejši. Proizvodne linije, logistični procesi ali delo v izmenah ustvarjajo precej predvidljive cikle porabe električne energije. Če takšne vzorce dobro razumemo, lahko energijo upravljamo precej učinkovitejše. In prav razumevanje porabe postaja eden ključnih dejavnikov pametnega upravljanja energije.

Poraba elektrike ima svoje zakonitosti

Čeprav se na prvi pogled zdi, da je poraba elektrike precej nepredvidljiva, v resnici večina energetskih sistemov sčasoma pokaže precej jasne vzorce.

Foto: Shutterstock

V industrijskih objektih je to še posebej izrazito. Proizvodnja pogosto poteka po urniku, stroji delujejo v določenih ciklih, logistika in druge podporne dejavnosti pa imajo prav tako svoje časovne ritme.

Takšne zakonitosti so zelo pomembne za upravljanje energetskih sistemov. Če vemo, kdaj bo poraba večja in kdaj manjša, lahko proizvodnjo in porabo energijo načrtujemo precej bolj učinkovito.

Zakaj je napoved porabe tako pomembna? Pri Ngen jo uporabljajo tesno že v industriji.

Če sistem ve, kdaj lahko pričakuje večjo porabo, lahko na to pravočasno pripravi energetski sistem. To lahko pomeni drugačno polnjenje hranilnika električne energije, boljše izkoriščanje energije iz sončne elektrarne ali prilagajanje delovanja sistema glede na razmere na trgu elektrike.

Foto: Shutterstock

Napoved porabe je zato pomemben del širšega modela odločanja, ki vključuje več dejavnikov, od vremenske napovedi in proizvodnje sončne elektrarne do cen elektrike in tehničnih omejitev sistema.

Kako SG Brain podjetja NGEN napove prihodnjo porabo?

Napredni sistemi za upravljanje energije lahko danes analizirajo velike količine podatkov o delovanju energetskega sistema.

Nadgradnja SG Brain, ki je del pametnega energetskega sistema SG Connect podjetja NGEN, pri tem uporablja analizo zgodovinskih podatkov o porabi. Sistem prepoznava ponavljajoče se vzorce in jih povezuje z različnimi dejavniki, kot so čas dneva, dan v tednu ali specifični proizvodni cikli.

Foto: Jan Lukanović

Na podlagi teh podatkov sistem izdela napoved porabe za naslednjih 24 do 48 ur. Ta napoved nato postane pomemben vhodni podatek za upravljanje celotnega energetskega sistema.

Če sistem na primer predvidi večjo porabo v določenem obdobju, lahko temu prilagodi delovanje baterije za sončno elektrarno ali drugače razporedi uporabo razpoložljive energije.

Zakaj je napoved porabe posebej pomembna za industrijo?

V industrijskih energetskih sistemih so količine energije bistveno večje kot v gospodinjstvih, zato ima vsaka odločitev večji vpliv na končen račun za električno energijo.

Če sistem razume vzorce porabe, lahko precej bolj učinkovito uskladi različne vire energije, od lastne proizvodnje iz sončne elektrarne do uporabe baterije in nakupa elektrike iz omrežja.

Foto: Jan Lukanović

Takšen pristop omogoča stabilnejše delovanje energetskega sistema, boljšo predvidljivost stroškov in učinkovitejšo izrabo razpoložljive energije.

Komu je trenutno namenjen SG Brain?

SG Brain je trenutno v testni fazi v industrijskih energetskih sistemih z dinamično ceno električne energije. Takšni sistemi so najpogostejši pri večjih poslovnih in industrijskih odjemalcih.

Večina gospodinjstev in manjših poslovnih odjemalcev do 43 kilovatov priključne moči še uporablja fiksno ceno električne energije. Nadgradnja za širšo uporabo v stanovanjskih sistemih je del nadaljnjega razvoja platforme.

Foto: Jan Lukanović

Pot pametnih energetskih sistemov prihodnosti

Ko energetski sistem prepozna vzorce porabe elektrike v objektu in jih zna povezati z drugimi podatki, od vremenske napovedi do cen elektrike, postane upravljanje energije precej bolj učinkovito.

Prav zato razumevanje porabe električne energije postaja eden ključnih gradnikov pametnih energetskih sistemov prihodnosti.