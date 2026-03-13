Urad za kemikalije je iz prodaje odpoklical otroško vodoodporno jakno proizvajalca Okaidi, saj izdelki vsebujejo prekoračene mejne vrednosti kemikalije iz skupine PFAS, kar predstavlja tveganje za zdravje ljudi in okolje.

Odpoklicane so jakne 712003 GOCIRE v modri, rdeči in zeleni barvi (0246, 4380 in 0593) in 712011 GACIRE v rožnati barvi (4500), številke modelov pa so 42079101, 42079102, 42079801, 42079901, 2080601 in 42080602.

Urad za kemikalije kupce prosi, da izdelka ne uporabljajo in ga vrnejo na mesto nakupa.