Pozor: odpoklic otroške jakne zaradi tveganja za zdravje

Podjetje KiK je iz prodaje odpoklicalo otroško jakno softshell Kiki proizvajalca S Cheer in smučarske rokavice Janina proizvajalca Jiangsu Gtig Huatai.

Oba izdelka odstranjujejo iz prodaje zaradi vsebovanega PFOA, ki predstavlja morebitno tveganje za zdravje.

Serijska oznaka otroške jakne softshell Kiki je 1182399 P232647, smučarskih rokavic Janina pa 1187285 P239310.

Podjetje Kik kupce prosi, da prenehajo uporabljati izdelka in ju vrnejo na mesto nakupa, kjer jim bodo povrnili stroške. Dobavitelj prav tako prosi, da o tem obvestijo tudi druge, ki so izdelke lahko prejeli, posodili ali kupili.