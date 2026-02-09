Pokojnina iz tujine: kdaj jo morate prijaviti Fursu in kdaj plačate davek

Zanima me, ali moram plačati davek na pokojnino iz tujine. Pokojnino prejemam na banko v tujini. V Sloveniji živim že šest let, delam v domu starejših občanov kot medicinska sestra že pet let. Od 1. 12. 2025 delam štiri ure, za preostale štiri ure bom prejemala nadomestilo ZPIZ. Odločbe ZPIZ o višini nadomestila še nisem prejela. Imam 34 let delovnih izkušenj iz tujine.

Večina mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčenja dohodka in premoženja določa, da se pokojnine in pokojninske rente obdavčijo samo v državi rezidentstva prejemnika pokojnine (Sloveniji). V teh primerih se v tujini plačan davek ne upošteva kot odbitek.

Po Zakonu o dohodnini - ZDoh-2 so v splošnem obdavčeni vsi dohodki fizične osebe, ne glede na vrsto, razen tistih, ki so v ZDoh-2 posebej navedeni kot oproščeni dohodki oziroma se sploh ne štejejo za dohodek po tem zakonu. Določba 17. člena ZDoh-2 vsebuje splošno pravilo o neobdavčenih dohodkih, ki določa, da se določbe po ZDoh-2, ki se nanaša na oprostitev plačila dohodnine, določbe, ki določajo dohodke, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, in določbe, ki določajo, kaj se ne šteje za dohodke po ZDoh-2, nanašajo tako na dohodke, ki imajo vir v Sloveniji, kot na dohodke, ki imajo vir zunaj Slovenije.

Rezidenti Republike Slovenije, ki prejmejo pokojnino iz tujine, morajo to napovedati pri Finančni upravi RS z vložitvijo Napovedi za odmero akontacije dohodnine od pokojnine za rezidente.

Davčna obveznost posameznika je odvisna od njegovega statusa (rezident, nerezident). Tako je rezident zavezan za plačilo dohodnine od vseh dohodkov, ki imajo svoj vir v Sloveniji, in od vseh dohodkov, ki imajo svoj vir zunaj Slovenije (tj. od svetovnega dohodka). Nerezident je zavezan za plačilo dohodnine od vseh dohodkov, ki imajo svoj vir v Sloveniji. Posameznik, ki je rezident Slovenije samo del davčnega (koledarskega) leta, je zavezan za plačilo dohodnine od svetovnega dohodka, doseženega v delu leta, v katerem je bil rezident. V drugem delu leta, ko ni bil rezident, se njegovi dohodki obdavčujejo kot dohodki nerezidenta. To pomeni, da se v drugem delu leta obdavčujejo samo tisti dohodki, ki imajo vir v Sloveniji.

V 6. členu Zakona o dohodnini - ZDoh-2 je določeno, da je zavezanec rezident Slovenije v kateremkoli času v davčnem letu, če v tem času izpolnjuje katerega od naslednjih pogojev in ima uradno prijavljeno stalno prebivališče v Sloveniji.

Za nerezidenta se šteje oseba, ki ne izpolnjuje nobenega izmed kriterijev iz 6. člena ZDoh-2 oziroma izpolnjuje katerega od naslednjih pogojev iz prvega odstavka 7. člena ZDoh-2 in je fizična oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

bo bivala v Sloveniji izključno zaradi zaposlitve kot tuj strokovnjak za dela, za katera v Sloveniji ni dovolj ustreznega kadra, ni bila rezident v kateremkoli času petih let pred prihodom v Slovenijo, ni lastnik nepremičnine v Sloveniji in bo bivala v Sloveniji skupno manj kot 365 dni v dveh zaporednih davčnih letih.

Po sodni praksi iz leta 2015 (sodba Vrhovnega sodišča X IPS 124/2015 z dne 11. 6. 2015) na področju ugotavljanja rezidentskega statusa mora davčni organ pri presoji rezidentstva fizične osebe svojo odločitev utemeljevati samo na podlagi določb nacionalne davčne zakonodaje in ne na podlagi določb mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka (v nadaljevanju: mednarodna pogodba). Tako se od sprejete odločitve Vrhovnega sodišča v letu 2015 dalje v postopkih ugotavljanja rezidentskega statusa rezidentstvo presoja zgolj na podlagi določb Zakona o dohodnini - ZDoh-2, ne pa tudi po prelomnih pravilih za dvojne rezidente iz mednarodnih pogodb v primerih, ko zavezanec izkazuje hkratno rezidentstvo druge države, s katero ima Slovenija sklenjeno mednarodno pogodbo.

Glede plačevanja davka na vašo pokojnino je torej pomembno, ali ste rezident Slovenije ali imate stalno bivališče v drugi državi. Če niste rezident, davka ni treba plačati, prav tako ga ni treba prijaviti.

Pravnik na dlani