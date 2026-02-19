Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Četrtek,
19. 2. 2026,
8.44

Četrtek, 19. 2. 2026, 8.44

Vlada predlagala še dodatno zvišanje pokojnin

Svet Zpiza naj bi po pričakovanjih vlade o izredni uskladitvi pokojnin odločal še februarja.

Svet Zpiza naj bi po pričakovanjih vlade o izredni uskladitvi pokojnin odločal še februarja.

Po potrditvi, da se bodo pokojnine z redno februarsko uskladitvijo zvišale za 4,2 odstotka, naj bi vlada svetu Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (Zpiz) predlagala še dodatno, izredno uskladitev pokojnin, poroča N1. Pokojnine bi se tako zvišale za skupno pet odstotkov, kot je bilo tudi sprva načrtovano.

Da je svet Zpiz na seji sklenil, da se bodo pokojnine z redno februarsko uskladitvijo zvišale za 4,2 odstotka, smo poročali v torek. Uskladitev bi se izvedla pri izplačilu pokojnin za februar, ki bodo nakazane 27. februarja, hkrati pa bi upokojenci prejeli tudi razliko za januar. V skladu z novo pokojninsko reformo so pri uskladitvi v 50 odstotkih sicer upoštevali rast plač in v 50 odstotkih rast cen življenjskih potrebščin.

Po informacijah N1 pa naj bi vlada na predlog ministrstva za delo, družino in socialne zadeve svetu Zpiz predlagala, da poleg redne uskladitve potrdi še izredno uskladitev v višini 0,77 odstotka. Pokojnine bi se tako povišale za skupno pet odstotkov. Upokojencu, ki je doslej prejemal tisoč evrov, bi se pokojnina zvišala za 50 evrov. Zagotovljena pokojnina za polno dobo, ki je januarja znašala 785 evrov, pa bi se dvignila na 824 evrov.

Svet Zpiza naj bi po pričakovanjih vlade o izredni uskladitvi pokojnin odločal še februarja, še poroča omenjeni portal.

