Uradno: za toliko se bodo še ta mesec povišale pokojnine

Pokojnine se bodo z redno februarsko uskladitvijo zvišale za 4,2 odstotka, je na današnji seji sklenil svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Zpiz). Uskladitev se bo izvedla pri izplačilu pokojnin za februar, ki bodo nakazane 27. februarja. Hkrati bodo upokojenci prejeli tudi razliko za januar.

V skladu z novo pokojninsko reformo so pri uskladitvi v 50 odstotkih upoštevali rast plač in v 50 odstotkih rast cen življenjskih potrebščin. Po podatkih statističnega urada se je povprečna bruto plača lani zvišala za 5,9 odstotka, povprečna rast cen življenjskih potrebščin pa je znašala 2,4 odstotka. Seštevek obeh delnih rasti, zaokrožen na eno decimalko, pa znaša 4,2 odstotka.

Današnja seja svet Zpiza je bila sicer konstitutivn, zato so najprej potrdili mandate novim članom 27-članskega sveta. Za predsednico sveta so izvolili Frančiško Ćetković, za namestnico predsednice pa Ano Jelančič.