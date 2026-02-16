Imam anomalijo prstov na obeh rokah in nogah od rojstva. Od leta 2010 sem redno zaposlena v vrtcu, a ne prejemam nadomestila za invalidnost. Priznano imam 80-odstotno telesno okvaro in 30-odstotno okvaro spodnjih okončin. Kaj pridobim s to odločbo?

Žal niste napisali, kakšno stopnjo invalidnosti imate. Glede stopnje ste prejeli odločbo ZPIZ, v kateri sta napisani telesna okvara po klasifikaciji in stopnja invalidnosti, ki pa ste jo napisali in znaša 80 odstotkov. Napisali ste, da imate anomalijo prstov na obeh rokah in nogah od rojstva.

Pogoji za pridobitev pravice do invalidnine za telesno okvaro, ki je posledica bolezni ali poškodbe zunaj dela pri zavarovancu, so:

telesna okvara mora znašati najmanj 50 odstotkov,

zavarovanec mora imeti ob nastanku telesne okvare dopolnjeno pokojninsko dobo, ki je določena za pridobitev pravice do invalidske pokojnine, ne glede na to, ali ta okvara povzroča invalidnost ali ne,

ne glede na to, ali ta okvara povzroča invalidnost ali ne, prav tako mora biti izpolnjen pogoj pretežnosti zavarovanja za širši obseg pravic.

Invalidnina za telesno okvaro ne spada več med pravice, določene z Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Njeno urejanje se prenaša v predpise s področja varstva invalidov. Dokler pa ti predpisi ne bodo uveljavljeni, ste bili od 1. 1. 2013 upravičeni do invalidnine samo, če je telesna okvara nastala zaradi poškodbe pri delu ali poklicne bolezni.

Z dnem 7. 8. 2021 je začel veljati Zakon o spremembah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2J), ki spreminja veljavno ureditev na način, da lahko zavarovanci od 7. 8. 2021 pridobijo pravico do invalidnine za telesno okvaro, ki je posledica bolezni ali poškodbe zunaj dela, pri čemer se pri pripravi izvedenskih mnenj do uveljavitve novega seznama o vrstah in stopnjah telesnih okvar uporablja Samoupravni sporazum o seznamu telesnih okvar (Uradni list SFRJ, št. 38/83 in 66/89).

V Uradnem listu RS, št. 163/21, s 15. 10. 2021 je bila objavljena Odredba o določitvi vrst in stopenj telesnih okvar (v nadaljevanju Odredba), pri čemer so vrste in stopnje telesnih okvar določene v prilogi, ki se imenuje Seznam telesnih okvar. Odredba je začela veljati 30. 10. 2021, kar pomeni, da od tega dne velja nov Seznam telesnih okvar. Odredba hkrati določa, da se z istim dnem, to je 30. 10. 2021, preneha uporabljati Samoupravni sporazum o seznamu telesnih okvar (Uradni list SFRJ, št. 38/83 in 66/89).

Nov Seznam telesnih okvar lahko določa za ista zdravstvena stanja višjo stopnjo telesne okvare ali določa nove telesne okvare, ki jih Samoupravni sporazum o seznamu telesnih okvar še ni vseboval.

Zavod od 30. 10. 2021 pri oceni telesne okvare upošteva nov Seznam telesnih okvar.

Če imate že priznano pravico do invalidnine za telesno okvaro, lahko pri zavodu vložite novo zahtevo, ki bo obravnavana z upoštevanjem novega Seznama telesnih okvar. K zahtevi lahko priložite staro in tudi novo medicinsko dokumentacijo.

Zahtevo prav tako lahko vložite, če še nimate priznane pravice do invalidnine za telesno okvaro. K zahtevku priložite medicinsko dokumentacijo.

Pri priznanju pravice do invalidnine za telesno okvaro, ki je posledica poškodbe pri delu/poklicne bolezni ali bolezni/poškodbe zunaj dela, se še vedno upoštevajo predpisi, veljavni do 31. decembra 2012.

Do invalidnine za telesno okvaro zaradi poškodbe pri delu/poklicne bolezni ali bolezni/poškodbe zunaj dela niste upravičeni, če ste bili do nastanka telesne okvare pretežni del zavarovalne dobe zavarovani za ožji obseg pravic.

Zahtevo za priznanje pravice lahko vloži:

vaš osebni zdravnik ali

vi sami ali vaš zakoniti zastopnik oziroma pooblaščenec, ki zahtevi priloži ustrezno medicinsko dokumentacijo, ki jo mora overiti osebni zdravnik, če ni predložena v originalu.

Obstaja tudi sodna praksa, ki je zelo rigorozna v takih primerih. Sodba VDSS Psp 8/2023 določa naslednje: sodišče je odločitev sprejelo na podlagi določb ZPIZ, ki v 143. členu določa, da zavarovanec ne pridobi pravice do invalidnine za telesno okvaro, ki jo je imel pred vključitvijo v zavarovanje. Do invalidnine je upravičen le ozek krog ljudi. Tožnik je zbolel pred vstopom v zavarovanje, zaradi česar ni upravičen do invalidnine.

Na podlagi povedanega vam predlagamo, da vsekakor vložite zahtevek za pravico do invalidnine za bolezni zunaj dela. Zavod vam bo potem izdal ustrezno odločbo. V primeru negativne odločbe boste imeli na voljo pravna sredstva.

Pravnik na dlani