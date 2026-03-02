Novim upravičencem prva pokojnina predvidoma sredi maja

Projekt za modernizacijo nakazovanja pokojnin na Zpizu se končuje, a bodo pokojnine obstoječim prejemnikom kljub temu izplačane nemoteno. Novim upravičencem s pravico do pokojnine po 1. marcu pa do 27. marca ne bodo izdali odločbe o prvem priznanju pravice. Za tiste, ki jim bodo odločbo izdali po 27. marcu, bo prvo nakazilo predvidoma sredi maja.

Izplačila rednih mesečnih pokojnin in preostalih rednih mesečnih prejemkov, ki jih nakazuje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Zpiz), bodo za vse obstoječe prejemnike potekala nemoteno. Izplačilo bo tako kot običajno zadnji delovni dan v mesecu, so zagotovili na Zpizu.

Novim upokojencem s pravico do pokojnine po 1. marcu sicer do 27. marca ne bodo izdali odločbe o prvem priznanju pravice, bodo pa za vse z izpolnjenimi pogoji po napovedi zavoda pravočasno vložene prijave v obvezno zdravstveno zavarovanje.

Zaradi prehoda v novi informacijski sistem medtem pokojnin "v času od 27. marca do predvidoma sredine maja ne bo mogoče izplačevati samo za nazaj na podlagi novo izdanih odločb o priznanju pravic za nove upravičence oziroma odločb o vnovičnih odmerah prejemkov", so navedli na Zpizu. Za nove upravičence, ki jim bo odločba izdana po 27. marcu, tako po njihovem opozorilu prvo nakazilo ne bo mogoče prej kot sredi maja.

Prosijo za razumevanje in potrpežljivost

Po uspešno izvedenem prehodu bodo postopki izplačevanja potekali v tehnično naprednejšem in zanesljivem okolju, so zagotovili. V času prehoda prosijo za razumevanje in potrpežljivost. Opravljene spremembe bodo po njihovem prepričanju pomembno prispevale k boljši in učinkovitejši obravnavi vseh zavarovancev in prejemnikov pravic.

Kot so poudarili, je projekt za modernizacijo nakazovanja pokojnin eden od njihovih najobsežnejših in najzahtevnejših informacijskih projektov. V njegovem okviru vzpostavljajo nove evidence in razvijajo številne aplikacijske rešitve. Projekt hkrati vključuje kompleksne obdelovalne module, integracije in procese za prenos podatkov.