Predstavniki vlade bodo v prihodnjih dneh na organih Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Zpiz) predlagali izredno uskladitev pokojnin z marcem za dodaten odstotek, je danes sporočil premier Robert Golob. Po njegovih besedah imajo pri tem tudi zagotovila Zpiza, da so sredstva v pokojninski blagajni za to že zagotovljena.

Premier Robert Golob, ki je predlog vlade za izredno uskladitev pokojnin napovedal ob robu regijskega obiska vlade v osrednji Sloveniji, verjame, da bo denar upokojencem prišel prav za lažje spopadanje z draginjo.

Prav tako s tem kažejo tudi spoštovanje do vseh, ki so ustvarjali družbo in so nam omogočili boljše življenje, je poudaril Golob.

Svet Zpiza je sicer minuli torek že sprejel sklep, da se bodo pokojnine z redno februarsko uskladitvijo zvišale za 4,2 odstotka. Pri uskladitvi so v skladu z zadnjo pokojninsko reformo v 50 odstotkih upoštevali rast povprečne bruto plače in v 50 odstotkih povprečno rast cen življenjskih potrebščin.

Uskladitev, ki so jo predvideli v finančnem načrtu zavoda za letos, je bila sicer nekoliko višja, petodstotna. A je bila nato rast bruto plač nižja od ocenjene v jesenski napovedi Urada RS za makroekonomske analize in razvoj.

O izredni uskladitvi pokojnin bo moral zdaj najprej odločati svet Zpiza. Če bo takšen sklep sprejel, pa mora k njemu dati soglasje še vlada.