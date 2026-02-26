Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
K. M., STA

Četrtek,
26. 2. 2026,
14.55

Upokojenci, pokojnine, pokojnina, upokojenec | Pokojnine so sredi februarja uskladili redno, in sicer za 4,2 odstotka. | Foto Shutterstock

Pokojnine so sredi februarja uskladili redno, in sicer za 4,2 odstotka.

Foto: Shutterstock

Pokojnine, ki jih je svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje sredi februarja že redno uskladil za 4,2 odstotka, naj se od 1. marca uskladijo še izredno, in sicer za en odstotek, je danes sklenil svet. A za veljavnost sklepa je treba pridobiti soglasje vlade. Višji zneski bi bili po sklepu nakazani pri izplačilu pokojnin za maj.

Od 23 navzočih članov sveta Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (Zpiz) jih je za tak sklep glasovalo 17, šest pa jih je bilo vzdržanih. Med vzdržanimi je bila tudi predstavnica ministrstva za finance v svetu.

Predlog za izredno uskladitev so podale članice sveta, ki so bile imenovane na predlog ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Rast povprečne plače v letu 2025 je bila namreč za več kot 20 odstotkov nižja od jesenske napovedi urada za makroekonomske analize in razvoj, posledično pa je bila nižja tudi redna uskladitev pokojnin, je v predstavitvi predloga na današnji seji dejala članica sveta Lidija Šubelj, ki je predstavnica vlade.

Šubelj: Izredna uskladitev v višini enega odstotka je upravičena 

Metodološko je sicer po njenih besedah skoraj nemogoče ločiti med vplivom denimo počasnejše rasti zlasti v izvoznem delu zasebnega sektorja gospodarstva in posledično počasnejše rasti tamkajšnjih plač. Hkrati pa je vlada že večkrat izrazila razumevanje glede zahteve po dodatni izredni uskladitvi v višini enega odstotka, ki jo utemeljujejo predstavnice upokojencev v svetu zavoda. Tako z obeh vidikov meni, da je izredna uskladitev v višini enega odstotka upravičena, je spomnila Šubelj.

Ob tem je povedala, da je finančni načrt zavoda za letos predvidel, da se bodo pokojnine redno uskladile za pet odstotkov, medtem ko so se na podlagi statističnih podatkov za 0,8 odstotne točke manj.

Generalni direktor Zpiza Marijan Papež je predlog ocenil kot "razumno odločitev", še toliko bolj zato, ker so v finančnem načrtu zagotovljena sredstva za njegovo izvedbo.

Če bo vlada dala soglasje, bosta zagotovljena pokojnina in zagotovljena vdovska pokojnina po navedbah zavoda znašali 826,15 evra.

V razpravi je Anka Tominšek kot predstavnica upokojenskih organizacij opomnila, da je Zveza društev upokojencev Slovenije prav tako zahtevala enoodstotno izredno uskladitev. Pa tudi v Sindikatu upokojencev Slovenije po besedah predsednice sveta Frančiške Ćetković, ki sindikat vodi, menijo, da bi bilo treba sprejeti tak predlog.

Aljoša Čeč iz vrst predstavnikov sindikalnih organizacij je medtem izrazil pričakovanje, da bo s takšno izredno uskladitvijo odpravljen enoodstotni primanjkljaj pri izplačilu pokojnin, ki je nastal v preteklosti zaradi interventnih ukrepov.

