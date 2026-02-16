Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Znano je, za koliko se bodo letos povišale pokojnine

Zpiz | Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje bo uskladitev sicer potrdil jutri, višje pokojnine pa bodo izplačane 27. februarja, vključno s poračunom za januar. | Foto STA

Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje bo uskladitev sicer potrdil jutri, višje pokojnine pa bodo izplačane 27. februarja, vključno s poračunom za januar.

Foto: STA

Pokojnine se bodo letos na podlagi nove formule, ki upošteva 50 odstotkov rasti plač in 50 odstotkov inflacije, zvišale za 4,15 odstotka. Čeprav je bila sprva napovedana petodstotna rast, so končni podatki o plačah (5,9-odstotna rast) in inflaciji (2,4 odstotka) prinesli nekoliko nižji dvig, poroča Forbes.

Kaj to pomeni za upokojence? 

Pri pokojnini v višini denimo 500 evrov bo prejemek mesečno višji za 20,7 evra, tisti, ki prejemajo tisoč evrov, pa bodo vsak mesec prejeli 41,5 evra več. Zagotovljena pokojnina za polno dobo se bo s 785 evrov zvišala na približno 818 evrov.

Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje bo uskladitev sicer potrdil jutri, višje pokojnine pa bodo izplačane 27. februarja, vključno s poračunom za januar.

Letni dodatek, ki bo izplačan z junijskimi pokojninami, bo znašal od 160 do 470 evrov, odvisno od višine pokojnine. Dodatek bo izplačan obratno sorazmerno od višine pokojnine, kar pomeni, da bodo tisti z nižjimi pokojninami prejeli najvišji dodatek. 

Upokojenci bodo konec leta prejeli tudi zimski dodatek v višini 170 evrov, kar je 20 evrov več kot lani. 

