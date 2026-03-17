Sin je psihično zbolel pri 25 letih. Pred tem je uspešno opravil srednjo šolo in devetmesečno vojaščino. Bolezen je zahtevala večkratno zdravljenje v ustanovah, kjer so mu določili polovično delovno sposobnost. Stanje se ni izboljšalo in na pobudo psihiatra so ga septembra 2024 razvrstili v polno invalidsko upokojitev. Do dejanskega prejema odločbe je po več datumih prišlo šele decembra 2025. Takrat je končno dobil odločbo, v kateri med drugim piše, da ima osnovnošolsko izobrazbo in da je upravičen do pokojnine v višini 491 evrov. Ni mi jasno, zakaj tako nizek znesek, če naj bi bila invalidska pokojnina in minimalna pokojnina po novem nekje nad 800 evrov. Kako bo s tako nizko pokojnino lahko šel v dom? Je sam, brez družine, z možem pa sva oba stara nad 70 let. Res bi bila hvaležna za odgovor, saj sem tudi sama v neki čudni starostni upokojitvi po 25 letih dela, nato pa so prišle bolezni, tako da sem ostala s 600 evri. Zato mi je zelo težko, ker mu ne bom uspela nič prihraniti.

Odgovor na vaše vprašanje vam zaradi pomanjkanja podatkov lahko damo le na podlagi veljavne zakonodaje. Za konkretnejši odgovor bi potrebovali še podatke o starosti sina, o tem ali ima kaj delovne oziroma pokojninske zavarovalne dobe ter odločbo o invalidnosti na podlagi katere je bila odrejena invalidska upokojitev.

Od česa je odvisna višina invalidske pokojnine

Glede na določila veljavne zakonodaje pa naslednje, kot sledi.

Višina invalidske pokojnine je odvisna od starosti, vzroka nastanka invalidnosti, dopolnjene pokojninske dobe in prejetih plač oziroma osnov zavarovanja.

Invalidska pokojnina se prične izplačevati od prenehanja obveznega zavarovanja, če oseba ni zavarovana, pa od dneva nastanka invalidnosti. Zahteva za ugotovitev invalidnosti mora biti vložena v roku šestih mesecev po nastanku invalidnosti.

Kako se invalidska pokojnina odmeri

Invalidska pokojnina se odmeri od osnove, izračunane na enak način kot za odmero starostne pokojnine.

Zavarovancu, ki razen v letu, v katerem uveljavlja pravico do invalidske pokojnine, ni bil zavarovan se invalidska pokojnina odmeri od najnižje pokojninske osnove. Od najnižje pokojninske osnove se odmeri invalidska pokojnina tudi v primeru, če je invalidnost nastala med zavarovanjem za posebne primere, pokojninske osnove pa ni mogoče določiti na siceršnji način.

Foto: Shutterstock

Invalidska pokojnina se odmeri od pokojninske osnove v odstotku, katerega višina je odvisna od:

vzroka za nastanek invalidnosti,

dopolnjene pokojninske dobe ter

prištete dobe, če je zavarovanec do nje upravičen.

Zakaj je lahko invalidska pokojnina nižja od pričakovanj

Izjema od takšnega izračuna velja za zavarovanca, ki pridobi pravico do invalidske pokojnine s krajšo zavarovalno dobo od obdobja, iz katerega se sicer upoštevajo osnove za izračun pokojninske osnove za odmero starostne pokojnine (krajšo od 24 let). Tem zavarovancem se pokojninska osnova izračuna na podlagi osnov, od katerih so bili plačani prispevki v posameznem letu zavarovanja tudi za manj kot šest mesecev, razen iz koledarskega leta, v katerem je uveljavljena pravica do invalidske pokojnine.Zavarovancu, ki razen v letu, v katerem uveljavlja pravico do invalidske pokojnine, ni bil zavarovan, se invalidska pokojnina odmeri od najnižje pokojninske osnove.Od najnižje pokojninske osnove se odmeri invalidska pokojnina tudi v primeru, če je invalidnost nastala med zavarovanjem za posebne primere, pokojninske osnove pa ni mogoče določiti na siceršnji način. Invalidska pokojnina se v teh primerih odmeri od pokojninske osnove v odstotku, katerega višina je odvisna od:

Katere spremembe zakonodaje bodo vplivale na invalidske upokojence

Sprememba zakonodaje bo pozitivno vplivala tudi na okoli 14.000 invalidskih upokojencev z invalidsko pokojnino, ki znaša več kot 490 evrov, a ne presega 610 evrov. Ti bodo na leto pridobili od nekaj evrov do skoraj 1440 evrov. Skupno bo na boljšem približno 23.000 invalidskih upokojencev ali dobra tretjina vseh invalidskih upokojencev, ki jih je 64.000. Z reformo bodo pridobili tudi prejemniki invalidskih nadomestil, ki jim je bilo do zdaj nadomestilo odmerjeno od osnove v višini od 490 do 610 evrov. To velja za nekaj tisoč prejemnikov.

Pravnik na dlani