Ste prejeli odločbo, ki se vam zdi krivična? Imate le nekaj dni za ukrepanje.

Ste prejeli odločbo, sklep ali pogodbo, s katero se ne strinjate? Občutek nemoči je ob tem povsem razumljiv, a pomembno je vedeti, da imate ustavno pravico do pritožbe . Z njo lahko zahtevate spremembo ali celo popolno razveljavitev napačne odločitve.

Kdaj se lahko pritožite?

Priložnosti, ko lahko vložite pritožbo, je v vsakdanjem življenju ogromno. Lahko gre za povsem običajno reklamacijo izdelka ali storitve, lahko pa seveda tudi za resnejše sodne odločitve.

V praksi se ljudje daleč najpogosteje srečujejo z zapleti pri upravnih zadevah. Sem spadajo na primer:

napačno odmerjena dohodnina,

odločbe inšpektorjev in kazni za prekrške,

zapleti pri gradbenih dovoljenjih,

nestrinjanje z odločitvami zavarovalniških komisij.

Med najpogostejšimi vrstami pritožb so:

Pritožbe na ZZZS – najpogosteje ob zavrnjenem ali prehitro končanem bolniškem dopustu in ob zavrnitvi zdraviliškega zdravljenja ali medicinskih pripomočkov. Pri tem morate biti izjemno hitri, saj imate za vložitev pritožbe na voljo le pet delovnih dni od prejema odločbe imenovanega zdravnika. Pritožbi morate obvezno priložiti ustrezne zdravniške izvide.

– najpogosteje ob zavrnjenem ali prehitro končanem bolniškem dopustu in ob zavrnitvi zdraviliškega zdravljenja ali medicinskih pripomočkov. Pri tem morate biti izjemno hitri, saj imate za vložitev pritožbe na voljo le od prejema odločbe imenovanega zdravnika. Pritožbi morate obvezno priložiti ustrezne zdravniške izvide. Pritožbe na ZPIZ – običajno pri napačnem izračunu pokojnine ali nepriznani invalidnosti. Ključno je, da v pritožbi jasno utemeljite, zakaj je odločitev napačna, ter svoje trditve podprete z ustreznimi dokumenti in pravnimi podlagami. Pogosto gre v teh primerih za pritožbo na invalidsko komisijo.

– običajno pri napačnem izračunu pokojnine ali nepriznani invalidnosti. Ključno je, da v pritožbi jasno utemeljite, zakaj je odločitev napačna, ter svoje trditve podprete z ustreznimi dokumenti in pravnimi podlagami. Pogosto gre v teh primerih za pritožbo na invalidsko komisijo. Pritožbe na CSD – predvsem ko menite, da so vam bile kršene pravice pri dodelitvi socialnih transferjev, kot sta otroški dodatek ali denarna socialna pomoč. Rok za pritožbo je tukaj običajno 15 dni , vašo zadevo pa nato prevzame in o njej odloča pristojno ministrstvo.

– predvsem ko menite, da so vam bile kršene pravice pri dodelitvi socialnih transferjev, kot sta otroški dodatek ali denarna socialna pomoč. Rok za pritožbo je tukaj običajno , vašo zadevo pa nato prevzame in o njej odloča pristojno ministrstvo. Pritožba delodajalcu – ob kršitvi delavskih pravic imate pravico, da zoper ravnanje delodajalca podate uradni pisni ugovor in tako zaščitite svoj položaj.

– ob kršitvi delavskih pravic imate pravico, da zoper ravnanje delodajalca podate uradni pisni ugovor in tako zaščitite svoj položaj. Pritožba podjetju – v primeru zavrnjene reklamacije ali slabe storitve se lahko obrnete neposredno na podjetje.

– v primeru zavrnjene ali slabe storitve se lahko obrnete neposredno na podjetje. Zahtevek za sodno varstvo – pravno sredstvo, s katerim izpodbijate odločitev sodišča ali drugega pristojnega organa. Najpogosteje se uporablja pri prometnih kršitvah in davčnih zadevah.

Ne veste, kako pravilno sestaviti pritožbo? Ne tvegajte zavrnitve zaradi napak.

Kako napisati uspešno pritožbo?

Uspešna pritožba ni stvar naključja. Ker gre za uraden dokument, zahteva jasno strukturo in prepričljivo pravno argumentacijo. Sestavljena mora biti iz treh ključnih delov:

Uvod: tukaj najprej jasno navedete, katero odločbo, sklep ali pogodbo sploh izpodbijate.

tukaj najprej jasno navedete, katero odločbo, sklep ali pogodbo sploh izpodbijate. Jedro: to je najpomembnejši in hkrati najzahtevnejši del. Nikakor ni dovolj, da le zapišete, da se z odločitvijo ne strinjate. Svoje razloge morate natančno utemeljiti, se sklicevati na prave zakonske določbe in priložiti vsa potrebna dokazila.

to je najpomembnejši in hkrati najzahtevnejši del. Nikakor ni dovolj, da le zapišete, da se z odločitvijo ne strinjate. Svoje razloge morate natančno utemeljiti, se sklicevati na prave zakonske določbe in priložiti vsa potrebna dokazila. Zaključek: na koncu morate jasno izraziti, kaj točno zahtevate – na primer popolno razveljavitev ali spremembo odločbe.

Ne pozabite, da mora biti pritožba tudi jezikovno pravilna in spoštljiva. Emotikoni, žaljivke in gora klicajev v uradno besedilo preprosto ne sodijo.

Čeprav na spletu najdete ogromno brezplačnih vzorcev pritožb, vam ti lahko pomagajo le pri osnovni obliki. Vsebina in argumentacija sta pri vsaki situaciji popolnoma edinstveni, zato je pri sestavljanju pritožbe vedno najpametneje poiskati pomoč izkušenega pravnika.

Pazite na roke: čas je strogo omejen!

Eden najpomembnejših dejavnikov pri pritožbi so časovni roki. Pogosto so namreč zelo kratki – na voljo imate lahko le pet, osem ali 15 dni od prejema odločbe. Če rok zamudite, pravico do pritožbe izgubite, ne glede na to, kako utemeljena bi bila. Roki se razlikujejo glede na organ ali institucijo, zato jih ob prejemu odločbe nemudoma preverite.

