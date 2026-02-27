Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Pravnik na dlani

Petek,
27. 2. 2026,
4.00

Osveženo pred

5 ur, 42 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
sprehodi med bolniško rehabilitacija po zlomu osebni zdravnik bolniška bolniška odsotnost Pravni nasvet Pravni nasvet Pravnik na dlani

Petek, 27. 2. 2026, 4.00

5 ur, 42 minut

Pravnik na dlani

Bolniška odsotnost: ali smete v trgovski center in kdaj potrebujete dovoljenje zdravnika? #pravni nasvet

Avtor:
Pravnik na dlani

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
bolniška odsotnost bergle | Bolniška odsotnost ne pomeni nujno strogega mirovanja, a mora biti odsotnost od doma skladna z pisnimi navodili osebnega zdravnika. | Foto Shutterstock

Bolniška odsotnost ne pomeni nujno strogega mirovanja, a mora biti odsotnost od doma skladna z pisnimi navodili osebnega zdravnika.

Foto: Shutterstock

Zaposlen sem pri zasebniku (d. o. o.). Že štiri mesece sem na bolniški zaradi odprtega zloma golenice. Zdaj bi moral začeti obremenjevati nogo in razgibavati gleženj. Ker sem v bloku, se počutim omejenega – rad bi vedel, ali grem lahko v sosednji trgovski center, kjer je več prostora, tudi zaradi spremembe okolja. Tako ali tako sem na berglah. Ali za to spremembo okolja potrebujem potrdilo specialista ali osebnega zdravnika?

Za odhod v trgovski center med bolniško odsotnostjo potrebujete pisno dovoljenje osebnega zdravnika. Brez izrecnega dovoljenja v navodilih lahko odhod v trgovski center predstavlja kršitev režima bolniške odsotnosti.

V skladu z določbo 233. člena Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja (POZZ) mora osebni zdravnik zavarovancu dati navodila o ravnanju v času zadržanosti od dela (režim življenja, ležanje, počitek, sprehodi). Zavarovanec, ki se zdravi doma, mora biti na svojem domu. Odsotnost z doma je dopustna le za izvajanje zdravstvenih storitev ali če zdravnik meni, da ne vpliva negativno na zdravje. Za odhod izven kraja bivanja je vedno potrebna odobritev osebnega zdravnika.

Sedem d.o.o. prometna nesreča
Avtomoto Prometna nesreča: kaj storiti, da zaščitite sebe in svoje pravice?
podpisovanje pogodba
Novice Kaj morate vedeti, preden podpišete aneks

Z uveljavitvijo Zakona o dodatnih interventnih ukrepih na področju zdravstva (ZDIUPZ), ki velja od 30. decembra 2025, veljajo strožje zahteve: navodila o ravnanju morajo biti dana pisno, evidentirana v zdravstveni dokumentaciji in vročena zavarovancu ter delodajalcu. Zavarovanec se mora praviloma zadrževati na naslovu prebivališča. Po 18. členu ZDIUPZ se kršitev kaznuje z odvzemom nadomestila plače za 30 dni, pri čemer to ne velja za prvo kršitev (ena kršitev v obdobju petih let).

Tudi Sodna praksa (npr. VDSS Pdp 1193/2012) potrjuje, da je ključno, da je gibanje odobreno v navodilih zdravnika. V zadevi javne uslužbenke, ki se je med bolniško udeležila seminarjev brez odobritve, je vrhovno sodišče poudarilo, da za izredno odpoved ni potrebno, da se zdravstveno stanje poslabša – dovolj je že odhod brez odobritve.

Priporočilo: ob naslednjem obisku zdravnika zaprosite za jasna pisna navodila, ki dovoljujejo krajše sprehode in odhode za nujne opravke. Pri rehabilitaciji po zlomu golenice je razgibavanje medicinsko smiselno, zato zdravnik to načeloma odobri.

Pravnik na dlani

prodaja motorja rokovanje
Novice Kupec po nakupu mopeda grozi z odvetnikom: kako odgovoriti?
ZPIZ
Novice 80-odstotna telesna okvara: kaj pomeni odločba ZPIZ in ali mi pripada invalidnina?
Pravnik na dlani - težave z vozilom
Novice Težave z vozilom? Garancija ni vedno edina rešitev.
starejši moški upokojenec
Novice Starostna ali invalidska pokojnina: zakaj se je ZPIZ odločil za starostno?
starejša ženska
Novice Pokojnina iz tujine: kdaj jo morate prijaviti Fursu in kdaj plačate davek
moški pokojnina izračun
Novice Kdaj se začne izplačevati invalidska pokojnina in kateri podatki manjkajo
Pravnik na dlani - nakup avta
Novice Ste kupili avto z napako? Preverite svoje pravice!
upokojenec upokojenka papir
Novice ZPIZ in napačni podatki o plačah: kaj storiti pred upokojitvijo? #pravni nasvet
sprehodi med bolniško rehabilitacija po zlomu osebni zdravnik bolniška bolniška odsotnost Pravni nasvet Pravni nasvet Pravnik na dlani
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Vrhunska ponudba

Vrhunska ponudba

Odkrijte izbrane televizorje, pametne ure, opremo za fitnes in druge top izdelke v naši E-trgovini. Kupujte brez skrbi – do 24 obrokov brez obresti in z brezplačno dostavo.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.