Zaposlen sem pri zasebniku (d. o. o.). Že štiri mesece sem na bolniški zaradi odprtega zloma golenice. Zdaj bi moral začeti obremenjevati nogo in razgibavati gleženj. Ker sem v bloku, se počutim omejenega – rad bi vedel, ali grem lahko v sosednji trgovski center, kjer je več prostora, tudi zaradi spremembe okolja. Tako ali tako sem na berglah. Ali za to spremembo okolja potrebujem potrdilo specialista ali osebnega zdravnika?

Za odhod v trgovski center med bolniško odsotnostjo potrebujete pisno dovoljenje osebnega zdravnika. Brez izrecnega dovoljenja v navodilih lahko odhod v trgovski center predstavlja kršitev režima bolniške odsotnosti.

V skladu z določbo 233. člena Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja (POZZ) mora osebni zdravnik zavarovancu dati navodila o ravnanju v času zadržanosti od dela (režim življenja, ležanje, počitek, sprehodi). Zavarovanec, ki se zdravi doma, mora biti na svojem domu. Odsotnost z doma je dopustna le za izvajanje zdravstvenih storitev ali če zdravnik meni, da ne vpliva negativno na zdravje. Za odhod izven kraja bivanja je vedno potrebna odobritev osebnega zdravnika.

Z uveljavitvijo Zakona o dodatnih interventnih ukrepih na področju zdravstva (ZDIUPZ), ki velja od 30. decembra 2025, veljajo strožje zahteve: navodila o ravnanju morajo biti dana pisno, evidentirana v zdravstveni dokumentaciji in vročena zavarovancu ter delodajalcu. Zavarovanec se mora praviloma zadrževati na naslovu prebivališča. Po 18. členu ZDIUPZ se kršitev kaznuje z odvzemom nadomestila plače za 30 dni, pri čemer to ne velja za prvo kršitev (ena kršitev v obdobju petih let).

Tudi Sodna praksa (npr. VDSS Pdp 1193/2012) potrjuje, da je ključno, da je gibanje odobreno v navodilih zdravnika. V zadevi javne uslužbenke, ki se je med bolniško udeležila seminarjev brez odobritve, je vrhovno sodišče poudarilo, da za izredno odpoved ni potrebno, da se zdravstveno stanje poslabša – dovolj je že odhod brez odobritve.

Priporočilo: ob naslednjem obisku zdravnika zaprosite za jasna pisna navodila, ki dovoljujejo krajše sprehode in odhode za nujne opravke. Pri rehabilitaciji po zlomu golenice je razgibavanje medicinsko smiselno, zato zdravnik to načeloma odobri.

