Kupec po nakupu mopeda grozi z odvetnikom: kako odgovoriti?

Lani poleti sem za 700 evrov prodal moped 125 ccm, star 14 let, vozen in registriran, po načelu videno – kupljeno. Po nekaj tednih je kupec zahteval, da mu povrnem 250 evrov stroškov, kar uveljavlja prek odvetnika v izvensodnem postopku, ker meni, da sem ga ogoljufal. Ko je motor kupil, je bil v brezhibnem stanju. Prosim vas za pravni nasvet glede na to, da je bil motor prodan brez garancije (videno – kupljeno).

Klavzula videno – kupljeno je veljavna pri prodaji med fizičnimi osebami in učinkovito izključuje prodajalčevo odgovornost za stvarne napake. Kupčev zahtevek za 250 evrov ima minimalne možnosti za uspeh. Trditve o goljufiji so neutemeljene – prodaja rabljenega mopeda s klavzulo videno – kupljeno ni kaznivo dejanje, temveč kvečjemu civilnopravni spor o morebitni stvarni napaki.

V skladu z določbo 466. člena Obligacijskega zakonika (OZ) lahko pogodbenika omejita ali popolnoma izključita prodajalčevo odgovornost za stvarne napake stvari. Pogodbeno določilo je nično le, če je bila napaka prodajalcu znana, pa o njej ni obvestil kupca (zamolčanje), ali če mu je prodajalec to določilo vsilil z izkoriščanjem prevladujočega položaja.

Po 460. členu OZ prodajalec ne odgovarja za napake, če so bile ob sklenitvi pogodbe kupcu znane ali mu niso mogle ostati neznane. Šteje se, da kupcu niso mogle ostati neznane napake, ki bi jih skrben človek s povprečnim znanjem lahko opazil pri običajnem pregledu. Po 462. členu OZ mora kupec o skriti napaki obvestiti prodajalca v osmih dneh od odkritja, prodajalec pa ne odgovarja za napake, ki se pokažejo po šestih mesecih od izročitve (pri prodaji med fizičnimi osebami).

Sodba VSL II Cp 1717/2001 potrjuje, da klavzula videno – kupljeno pomeni izključitev jamčevanja po 466/1 OZ; prodajalec odgovarja le, če je za napako vedel in jo zamolčal. Sodba VSL I Cpg 947/2009 določa, da dokazno breme pri klavzuli videno – kupljeno nosi kupec, ki mora dokazati prodajalčevo vedenje o napaki. Sodba VSL I Cp 901/93 potrjuje, da prodajalec starega rabljenega vozila ne odgovarja za kasneje odkrito napako, razen če je zatrjeval, da stvar nima napak ali ima posebno kakovost.

Stvarna napaka se rešuje civilnopravno po OZ (jamčevanje). Za goljufijo po 211. členu KZ-1 bi moral kupec dokazati, da je prodajalec namerno lažno prikazoval ali prikrival dejstva z goljufivim namenom pridobiti protipravno korist. Prodaja rabljenega mopeda z morebitnimi napakami ni samodejno goljufija.

Klavzula videno – kupljeno je veljavna med fizičnimi osebami; moped je bil vozen in registriran (načeloma izpolnjuje osnovno funkcijo); starost 14 let pomeni pričakovano obrabo; kupec nosi dokazno breme, da je prodajalec za napako vedel.

Priporočilo: Pri odgovoru na izvensodni zahtevek zahtevajte natančno opredelitev napake (kupec mora specificirati, kaj je narobe), sklicujte se na veljavnost klavzule videno – kupljeno po 466/1 OZ, poudarite starost vozila (14 let) in s tem pričakovano obrabo, poudarite, da je bil moped vozen in registriran, zavrnite trditve o goljufiji kot neutemeljene, ter preverite, ali je kupec pravočasno grajal napako (osem dni od odkritja).

