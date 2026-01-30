Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Pravnik na dlani

Petek,
30. 1. 2026,
4.00

Osveženo pred

5 ur, 25 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
dedič zakon o dedovanju kmetija dedovanje Pravni nasvet Pravni nasvet Pravnik na dlani

Petek, 30. 1. 2026, 4.00

5 ur, 25 minut

Pravnik na dlani

Dedovanje zaščitene kmetije: kdo deduje po 7. členu in kaj je z dolgovi iz preteklosti? #pravni nasvet

Avtor:
Pravnik na dlani

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
kmetija traktor | Dedovanje zaščitene kmetije ureja poseben zakon, pri čemer imajo določeni dediči prednost po 7. členu. | Foto Shutterstock

Dedovanje zaščitene kmetije ureja poseben zakon, pri čemer imajo določeni dediči prednost po 7. členu.

Foto: Shutterstock

Sem eden izmed dedičev zaščitene kmetije, drugi dedni red. Kot kaže, ne bom dedoval ničesar, ker se bo dedovalo po 7. členu zakona. Zanima me naslednje: moja starša sta v preteklosti plačevala dolgove umrlega, najstarejši dolg datira v leto 1994, in tega dolga nista nikoli terjala, češ da bosta, če bo kdaj prišlo do takšne situacije, dolg uveljavljala v dediščini. Ali se lahko iz tega naslova kaj uveljavlja? In koliko let po nastanku dolga je to mogoče?

Dedovanje zaščitenih kmetij določa Zakon o dedovanju kmetijskih gospodarstev v členu 7., kot ste že sam navedel.

Člen 7 določa naslednje

Zaščitena kmetija v lasti samo enega lastnika se v primeru, da je več sodedičev istega dednega reda, deduje takole:

  • deduje tisti zakoniti dedič po splošnih predpisih o dedovanju, ki ima namen obdelovati kmetijsko zemljišče in ga za to sporazumno izberejo vsi dediči;
  • če do sporazuma iz prejšnje alinee ne pride, imajo pri dedovanju prednost zapustnikov zakonec in potomci, ki se usposabljajo ali so se usposabljali za opravljanje kmetijske ali gozdarske dejavnosti. Če je takih več, imajo prednost tisti, ki odraščajo ali so odraščali na kmetiji in so s svojim delom ali zaslužkom prispevali k ohranitvi oziroma razvoju kmetije. Ob enakih pogojih ima prednost pri dedovanju zaščitene kmetije zapustnikov zakonec. Če zaščitena kmetija v celoti ali pretežno izhaja s strani zapustnikovega preživelega zakonca, potem imajo ta in potomci, ki jih ima zapustnik z njim, prednost pred drugimi zapustnikovimi potomci;
  • sodediči, ki so se usposobili za poklice izven kmetijske ali gozdarske dejavnosti ali pa se v času zapustnikove smrti za takšen poklic usposabljajo najmanj že dve leti ali pa so preskrbljeni na kakšen drug način, se kot dediči zaščitene kmetije izločijo, če so v istem dednem redu sodediči, ki so se ali se usposabljajo za kmetijsko ali gozdarsko dejavnost ali pa niso kako drugače preskrbljeni;
  • če zaščitena kmetija v celoti ali pretežno izhaja s strani prejšnjega zapustnikovega zakonca, imajo potomci, ki jih ima zapustnik s tem prejšnjim zakoncem, prednost pred drugimi sodediči;
  • če zapustnik nima niti zakonca niti potomcev in zaščitena kmetija v celoti ali pretežno izhaja s strani očeta ali matere, imajo prednost dediči s te določene strani.
Sedem
Novice Ste na bolniški? Nujno preberite to!
Hiša darilo pogodba
Novice Nujni delež po smrti: ali se upošteva tudi nova hiša na podarjenem zemljišču? #pravni nasvet

Če po izločanju po kriterijih iz prejšnjega odstavka tega člena ostane še vedno več sodedičev, se dedič določi takole:

  • sorodniki iz bližnjega kolena imajo prednost pred sorodniki iz oddaljenejšega kolena;
  • med sorodniki iz istega kolena ima prednost tisti, ki je najbolje usposobljen za opravljanje poklica kmeta ali kaže, da se bo za to najbolje usposobil; pri tem se po možnosti upoštevajo želje zapustnikovega preživelega zakonca.

Kot ste napisal spadate v drugi dedni red in imate zato zelo omejene možnosti pri dedovanju.

Glede plačevanja dolga od pokojnega, ki sega v leto 1994 in potem, pa se upošteva Obligacijski zakonik, ki v členu 346. določa splošni zastaralni rok na 5 let od nastanka terjatve. Občasne terjatve zastarajo po pravilih člena 347. Noben rok ni daljši od 5 let. Praviloma so vaše terjatve že zastarane. Vseeno se terjatev lahko prijavi v dedovanje, vendar bo sodišče najverjetneje prijavitelja napotilo na pravdo. Če bo tožba vložena lahko dediči samo vložijo ugovor zastaranja in bo tožba neuspešna. Če ugovora zastaranja ne vložijo, pa je lahko taka tožba tudi uspešna.

Pravnik na dlani

Pravnik na dlani - nezajkonita odpoved
Novice Odpoved? Nikar ne podpisujte brez pregleda!
Par prepir
Novice Darilo od očeta in razhod: kdaj nepremičnina ostane vaša in kdaj ne? #pravni nasvet
Pravnik na dlani - delovno razmerje
Novice Delavci, pazite na pasti delovnega razmerja!
dedovanje
Novice Razdedinjen otrok: kdaj vam kljub vsemu pripada nujni delež? #pravni nasvet
Zaposlen delovna miza
Novice Delo po 4 ure po bolniški: ali morate podpisati novo pogodbo o zaposlitvi? #pravni nasvet
dedič zakon o dedovanju kmetija dedovanje Pravni nasvet Pravni nasvet Pravnik na dlani
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.