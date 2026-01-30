Sem eden izmed dedičev zaščitene kmetije, drugi dedni red. Kot kaže, ne bom dedoval ničesar, ker se bo dedovalo po 7. členu zakona. Zanima me naslednje: moja starša sta v preteklosti plačevala dolgove umrlega, najstarejši dolg datira v leto 1994, in tega dolga nista nikoli terjala, češ da bosta, če bo kdaj prišlo do takšne situacije, dolg uveljavljala v dediščini. Ali se lahko iz tega naslova kaj uveljavlja? In koliko let po nastanku dolga je to mogoče?

Dedovanje zaščitenih kmetij določa Zakon o dedovanju kmetijskih gospodarstev v členu 7., kot ste že sam navedel.

Člen 7 določa naslednje

Zaščitena kmetija v lasti samo enega lastnika se v primeru, da je več sodedičev istega dednega reda, deduje takole:

deduje tisti zakoniti dedič po splošnih predpisih o dedovanju, ki ima namen obdelovati kmetijsko zemljišče in ga za to sporazumno izberejo vsi dediči;

če do sporazuma iz prejšnje alinee ne pride, imajo pri dedovanju prednost zapustnikov zakonec in potomci, ki se usposabljajo ali so se usposabljali za opravljanje kmetijske ali gozdarske dejavnosti. Če je takih več, imajo prednost tisti, ki odraščajo ali so odraščali na kmetiji in so s svojim delom ali zaslužkom prispevali k ohranitvi oziroma razvoju kmetije. Ob enakih pogojih ima prednost pri dedovanju zaščitene kmetije zapustnikov zakonec. Če zaščitena kmetija v celoti ali pretežno izhaja s strani zapustnikovega preživelega zakonca, potem imajo ta in potomci, ki jih ima zapustnik z njim, prednost pred drugimi zapustnikovimi potomci;

sodediči, ki so se usposobili za poklice izven kmetijske ali gozdarske dejavnosti ali pa se v času zapustnikove smrti za takšen poklic usposabljajo najmanj že dve leti ali pa so preskrbljeni na kakšen drug način, se kot dediči zaščitene kmetije izločijo, če so v istem dednem redu sodediči, ki so se ali se usposabljajo za kmetijsko ali gozdarsko dejavnost ali pa niso kako drugače preskrbljeni;

če zaščitena kmetija v celoti ali pretežno izhaja s strani prejšnjega zapustnikovega zakonca, imajo potomci, ki jih ima zapustnik s tem prejšnjim zakoncem, prednost pred drugimi sodediči;

če zapustnik nima niti zakonca niti potomcev in zaščitena kmetija v celoti ali pretežno izhaja s strani očeta ali matere, imajo prednost dediči s te določene strani.

Če po izločanju po kriterijih iz prejšnjega odstavka tega člena ostane še vedno več sodedičev, se dedič določi takole:

sorodniki iz bližnjega kolena imajo prednost pred sorodniki iz oddaljenejšega kolena;

med sorodniki iz istega kolena ima prednost tisti, ki je najbolje usposobljen za opravljanje poklica kmeta ali kaže, da se bo za to najbolje usposobil; pri tem se po možnosti upoštevajo želje zapustnikovega preživelega zakonca.

Kot ste napisal spadate v drugi dedni red in imate zato zelo omejene možnosti pri dedovanju.

Glede plačevanja dolga od pokojnega, ki sega v leto 1994 in potem, pa se upošteva Obligacijski zakonik, ki v členu 346. določa splošni zastaralni rok na 5 let od nastanka terjatve. Občasne terjatve zastarajo po pravilih člena 347. Noben rok ni daljši od 5 let. Praviloma so vaše terjatve že zastarane. Vseeno se terjatev lahko prijavi v dedovanje, vendar bo sodišče najverjetneje prijavitelja napotilo na pravdo. Če bo tožba vložena lahko dediči samo vložijo ugovor zastaranja in bo tožba neuspešna. Če ugovora zastaranja ne vložijo, pa je lahko taka tožba tudi uspešna.

Pravnik na dlani