Sem pred upokojitvijo in sem od zavoda prejel izračun pokojnine. V tem izračunu so po letih navedeni tudi zaslužki za vsako leto, koliko sem zaslužil. V podjetju pa smo vsako leto januarja dobili obvestilo, koliko smo zaslužili za prejšnje leto, in iz tega smo včasih izpolnjevali tudi dohodnino. Moj problem je, da se pri treh letih očitno razlikujejo podatki med izpisom zavoda in mojim izpisom, ki sem ga dobil od podjetja; razlika je 15 tisoč evrov. Vložil sem pritožbo in prejel sklep, da je revizija ugotovila, da je vse v redu, niso mi pa pojasnili, kje je napaka. Sprašujem vas, kam naj se obrnem in kako naj postopam, ker ZPIZ trdi, da je vse v redu. Lep pozdrav, Jozo P.

V skladu z Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ) vodi evidence o podatkih zavarovancev, vključno z osnovami, od katerih so bili plačani prispevki. Ti podatki izhajajo iz prijavnih obrazcev, ki jih je vaš delodajalec mesečno posredoval Finančni upravi Republike Slovenije (FURS) v skladu z Zakonom o davčnem postopku (ZDavP-2), FURS pa jih posreduje ZPIZ.

Razlika med podatki ZPIZ in vašimi dokumenti lahko izhaja iz napake pri prijavi podatkov s strani delodajalca, razlike med dokumentom o zaslužku in dejanskimi prijavami, morebitnega dela s krajšim delovnim časom ali bolniške odsotnosti, ali pa iz napake pri vpisu podatkov v evidence ZPIZ.

Priporočamo naslednje korake. Prvič, pri ZPIZ in FURS vložite zahtevo za vpogled v evidence in pridobite izpis vseh prijavnih obrazcev, ki jih je vaš delodajalec posredoval FURS za relevantna leta. Ti dokumenti bodo pokazali, kakšne osnove je delodajalec dejansko prijavil. Drugič, obrnite se na bivšega delodajalca in zahtevajte pojasnilo ter vpogled v arhivske dokumente o vaših plačah za relevantna leta, vključno s kopijami dejansko posredovanih prijavnih obrazcev.

Na podlagi primerjave pridobljenih podatkov je nato mogoče ugotavljati, kako je prišlo do opisane razlike in nato predvidevati naslednje pravne ukrepe, ki lahko zajemajo sprožitev upravnega spora v zvezi s sklepom ZPIZ (v tem primeru je treba tožbo vložiti v 30 dneh od vročitve upravnega akta, s katerim je bil končan postopek) ali morebitnega delovno-pravnega ali odškodninskega spora proti bivšemu delodajalcu.

Zaradi kompleksnosti vašega primera je vsekakor priporočljiv posvet z odvetnikom.