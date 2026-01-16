Oče me je razdedinil. Ali mi še vedno pripada nujni delež?

Spoštovana, žal ne. Veljavno razdedinjenje je edini način, s katerim lahko zapustnik popolnoma izključi nujnega dediča – tudi od nujnega deleža, ki mu sicer po zakonu pripada. A pozor: razdedinjenje je veljavno le, če so izpolnjeni strogi zakonski pogoji.

Kdaj je razdedinjenje veljavno?

Zakon dopušča razdedinjenje le iz treh natančno določenih razlogov:

1. Hujša kršitev zakonite ali moralne dolžnosti

Sem spadajo zlasti: grdo ravnanje do starša, opuščanje pomoči ob bolezni, dolgoletna neobiskanost. Sodišča so pri tem razlogu stroga – občasni konflikti ali prekinitev stikov zaradi osebnih razlogov običajno ne zadoščajo.

2. Naklepno kaznivo dejanje

Dedič je naklepoma storil hujše kaznivo dejanje proti zapustniku ali njegovim najbližjim (zakoncu, otrokom, staršem).

3. Brezdelje in nepošteno življenje

To je najstrožji razlog. Sodna praksa zahteva več kot le zadolževanje ali življenje pri starših – potrebno je dokazati dolgotrajno brezdelje, zavračanje dela in nepošteno ravnanje.

Razdedinjenje mora biti:

v oporoki (ustno razdedinjenje ni veljavno),

(ustno razdedinjenje ni veljavno), nedvoumno izraženo,

izraženo, z navedbo razloga (priporočljivo, čeprav ni obvezno).

Pomembno: razlog mora obstajati že ob sestavi oporoke, pri razlogu brezdelja pa tudi ob smrti zapustnika.

Nasvet: Ne sprejemajte razdedinjenja kot samoumevnega. Če razlog ni jasno naveden ali ne ustreza zakonskim pogojem, imate dobro možnost, da svoj nujni delež uveljavljate.

Pravnik na dlani