Avtor:
Pravnik na dlani

Petek,
16. 1. 2026,
4.00

Razdedinjen otrok: kdaj vam kljub vsemu pripada nujni delež? #pravni nasvet

dedovanje | Razdedinjenje mora izpolnjevati stroge zakonske pogoje, sicer ne izključi nujnega deleža. | Foto Shutterstock

Razdedinjenje mora izpolnjevati stroge zakonske pogoje, sicer ne izključi nujnega deleža.

Foto: Shutterstock

Oče me je razdedinil. Ali mi še vedno pripada nujni delež?

Spoštovana, žal ne. Veljavno razdedinjenje je edini način, s katerim lahko zapustnik popolnoma izključi nujnega dediča – tudi od nujnega deleža, ki mu sicer po zakonu pripada. A pozor: razdedinjenje je veljavno le, če so izpolnjeni strogi zakonski pogoji.

Kdaj je razdedinjenje veljavno?

Zakon dopušča razdedinjenje le iz treh natančno določenih razlogov:

1. Hujša kršitev zakonite ali moralne dolžnosti

Sem spadajo zlasti: grdo ravnanje do starša, opuščanje pomoči ob bolezni, dolgoletna neobiskanost. Sodišča so pri tem razlogu stroga – občasni konflikti ali prekinitev stikov zaradi osebnih razlogov običajno ne zadoščajo.

