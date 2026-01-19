Če prejmete darilno pogodbo od očeta, nato pa svojo polovico podarite partnerju, se postavlja vprašanje, ali se to lahko deli in kako je urejeno, če se razideta.

V skladu z določbo 67. člena Družinskega zakonika (DZ) premoženje, ki ga prejmete od očeta na podlagi darilne pogodbe, ne spada v skupno premoženje zakoncev ali partnerjev v zunajzakonski skupnosti. To premoženje predstavlja vašo izključno last, kar pomeni, da preostane vaša izključna last tudi po prenehanju zunajzakonske skupnosti.

Nadalje lahko kot lastnik s tem premoženjem prosto razpolagate v skladu s Stvarno-pravnim zakonikom (SPZ). V primeru deleža solastnine (v višini ene polovice na primer) lahko v skladu z določbo 69. člena SPZ vsak solastnik kadarkoli zahteva delitev stvari, ki se lahko opravi sporazumno ali v nepravdnem postopku pred sodiščem.

Razpolaganje prav tako pomeni, da lahko prenesete svoj delež na partnerja z darilno pogodbo ali prodajno pogodbo ali vzpostavitvijo solastnine. V skladu z Zakonom o zemljiški knjigi (ZZK-1) mora biti pogodba o prenosu lastninske pravice na nepremičnini sklenjena v pisni obliki in overjena pri notarju. Notar preverja identiteto strank, overja podpis lastnika, ki prenaša lastninsko pravico, ter poskrbi za vpis spremembe lastništva v zemljiško knjigo.

Če ste premoženje prenesli na partnerja z veljavno darilno pogodbo, ta prenos ne more biti razveljavljen samo zaradi prekinitve razmerja. Izjemoma lahko v skladu z določbo 540. člena Obligacijskega zakonika (OZ) zahtevate preklic darilne pogodbe, če obdarjenec stori proti darovalcu ali komu od njegovih bližnjih tako hudo kršitev moralnih dolžnosti, da bi bilo od darovalca nerazumno pričakovati, da bi ohranil darilo pri obdarjencu.

