Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Taja Kaja Cekuta

Torek,
24. 3. 2026,
14.52

Osveženo pred

1 ura, 38 minut

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Natisni članek
Torek, 24. 3. 2026, 14.52

1 ura, 38 minut

Hitro in enostavno darilo za materinski dan, ki je videti premišljeno

Avtor:
Taja Kaja Cekuta

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Materinski dan je trenutek, ko se ustavimo in se zahvalimo za toplino, podporo in skrb, ki jo prejemamo čez leto. Čeprav si želimo podariti nekaj posebnega, nas vsakdanji tempo pogosto ujame nepripravljene. Dobra novica je, da za čudovito darilo ne potrebujete veliko časa. Z malo pozornosti lahko ustvarite nekaj osebnega, lepega in iskreno čustvenega. Košara drobnih pozornosti je preprosta ideja, ki vedno navduši. V nadaljevanju vam razkrivamo, kako jo lahko pripravite.

Zakaj je košara popolno darilo

Takšno darilo je čarobno prav zato, ker ga lahko popolnoma prilagodite. Ne gre le za stvari, temveč za občutek, ki ga ustvarite. Vsak izbrani element nosi svojo zgodbo in pokaže, da ste razmišljali o tem, kaj vašo mamo zares razveseljuje.

Kako se lotiti priprave

Najprej izberite osnovo. To je lahko košara, škatla ali estetska vrečka. Nato jo napolnite z drobnimi pozornostmi, ki odražajo njen značaj, interese in male užitke. Prav v tej svobodi ustvarjanja se skriva največji čar.

@daniellegmanners For my momma🫶🏼🫶🏼🫶🏼 #fyp #viral #aesthetic #lifestyle #gifting #giftideas #giftbasket #hamper ♬ Worth It. (Sped Up) - RAYE

Ideje za mamo, ki rada kuha

Če vaša mama uživa v kuhinji, ji pripravite izbor, ki jo bo navdihnil. Dodajte kakovostne začimbe, zanimivo sestavino, ki je še ni preizkusila, ali lep kuhinjski pripomoček. Poseben dotik bo ročno napisana kartica z vašim najljubšim skupnim receptom.

@house.becomes.home Comment: Gift for the links Ok I put this little set together for the mom who likes to cook! I got this cute colander and thought it would fun to fill it with a cookbook, apron, kitchen towels, spoons and pasta! You could add whatever food items your mom loves! And bookmark recipes in the cookbook you have tried! #mothersday #mothersdaygift Follow my shop @house.becomes.home on the @shop.LTK app to shop this post and get my exclusive app-only content! #liketkit #LTKhome #LTKGiftGuide #LTKFind ♬ I Think I Like When It Rains - WILLIS

Razvajanje za ljubiteljice knjig

Za mamo, ki rada bere, ustvarite prijeten kotiček za sprostitev. Izberite knjigo njenega priljubljenega žanra, dodajte mehko odejo, dišečo svečo ali skodelico za čaj. Tako bo lahko uživala v trenutkih miru, ki si jih zasluži.

@chaptersandflower We want to give a special shoutout to @B’s Mama an indie author for her debut novel something beyond a dream! It was such a beautiful read ❤️ #bookbox #bookboxes #bookishgifts #bookgifts #mothersdaygiftideas #mothersdaygift #giftideasforher #booktokcanada ♬ snow on the beach - <3

Wellness in aktivno razvajanje

Če prisega na gibanje in dobro počutje, pripravite košaro z izdelki za nego in sprostitev. Naravna kozmetika, kopalne soli, obrazne maske ali masažni valjček so odlična izbira. Dodate lahko še zdrave prigrizke, najljubši čaj ali steklenico za vodo.

@jensgatheringnest Last-minute Mother’s Day gift? I put together the prettiest wellness + self-care basket for mom (& it’s all available for target pick up) Perfect for the mom who deserves a moment to herself 🧖‍♀️  Link 🔗 in bio to shop #ltkseasonal #mothersday #mothersdaygiftideas #giftsformom #mothersdayideas #diygifts #Itkunder50 #Itkgiftguide #Itkfamily ♬ original sound - 80s throwback hits

Največ šteje osebna nota

Ne glede na vsebino ne pozabite na nekaj iskreno osebnega. Ročno napisano pismo, fotografija ali kratko sporočilo imajo največjo vrednost. Prav te malenkosti naredijo darilo resnično nepozabno.

Zaključni dotik

Na koncu vse skupaj lepo uredite. Uporabite papir, trakove ali suho cvetje, da ustvarite harmoničen videz. Popolnost ni pomembna. Največ šteje občutek, ki ga darilo prinese, in ljubezen, ki stoji za njim.

Ekskluzivna ponudba

Odkrijte vrhunske izdelke, ki so ta mesec na voljo po posebej ugodnih cenah. Kupite jih lahko na do 24 obrokov brez obresti.
Modri Fon marca

Modri Fon marca

V pomlad zakorakajte z novim mobitelom Redmi Note 15 Pro z vzdržljivo baterijo ali Note 15 Pro+ z večjo odpornostjo.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.