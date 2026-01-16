Delavci, pazite na pasti delovnega razmerja!

Na delovnem mestu se lahko vsak delavec znajde v situaciji, ko se pojavijo nepravilnosti ali kršijo njegove pravice. Mednje spadajo nepošten odnos delodajalca, kršitve pogodbe o zaposlitvi, mobing, neizplačilo regresa ali drugih prejemkov. V takšnih primerih je ključno, da se ne sprijaznite s položajem, temveč pravočasno ukrepate.

Pomembnost pregleda pogodbe o zaposlitvi

Težave v delovnem razmerju se lahko pojavijo že na samem začetku – s pogodbo o zaposlitvi.

Vsak posameznik bi moral pred podpisom pogodbe temeljito pregledati vse določbe in pogoje, ki jih ta vsebuje. Pomembno je, da pogodba o zaposlitvi jasno opredeljuje delovne naloge, delovni čas, plačilo, trajanje pogodbe in pogoje za prekinitev delovnega razmerja. Prav tako naj bo delavec pozoren na morebitne dodatke, kot so klavzule o konkurenčni prepovedi, zaupnosti informacij in pravice do dopusta.

Sum na nezakonito odpoved?

Prejem odpovedi pogodbe o zaposlitvi je pogosto neprijetno presenečenje. Še posebej težko je, ko se za odpovedjo skriva sum nezakonitosti. Ali ste prepričani, da je razlog za vašo odpoved utemeljen?

Odpoved iz poslovnih razlogov je ena najpogostejših vrst rednih odpovedi pogodbe o zaposlitvi. Mogoča je, kadar delodajalec zaradi ekonomskih, organizacijskih, tehnoloških ali strukturnih sprememb ne more več zagotavljati dela pod pogoji iz pogodbe o zaposlitvi. A pozor, to je lahko le pretveza, ki jo delodajalec skrije za besednima zvezama padec prodaje ali optimizacija poslovanja. Če sumite, da razlogi niso resnični, je nujno, da se o odpovedi posvetujete s pravnikom in da skupaj pripravita tožbo za ugotovitev nezakonitosti odpovedi ali zahtevek za odškodnino, ki vam v tem primeru pripada.

Zelo poseben je primer izredne odpovedi, ki jo lahko poda delodajalec. V tem primeru delovno razmerje preneha brez odpovednega roka, vi pa niste upravičeni do nadomestila za brezposelnost. Vendar ali so razlogi zares izredni? Vam je bila zagotovljena pravica do zagovora? Foto: Sedem d.o.o.

Pravica do odklopa

Pravica do odklopa je namenjena zaščiti vašega zasebnega časa in ravnovesja med delom ter prostim časom. Tehnologija danes omogoča, da ste nenehno dosegljivi, a zakon vam zagotavlja, da v času počitka, dopusta ali drugih upravičenih odsotnosti niste dolžni odgovarjati na delovne klice, e-pošto ali sporočila.

Čeprav mora delodajalec poskrbeti za ustrezne ukrepe, je pomembno, da ste tudi vi kot delavec obveščeni in pozorni na to, kako se pravica do odklopa udejanja v vašem podjetju. Kršitve za delodajalca prinesejo resne posledice, vključno z denarnimi kaznimi. Bodite pozorni – delodajalci so morali ukrepe sprejeti do 16. novembra 2024, zdaj pa se jih morajo dosledno držati!

Mobing na delovnem mestu

Služba je (med drugim) zagotovo tudi vir stresa, sploh če se na delovnem mestu pojavijo konflikti. V slovenski zakonodaji (ZDR-1) se za mobing uporablja izraz trpinčenje na delovnem mestu. To je vsako ponavljajoče se ali sistematično, graje vredno ali očitno negativno in žaljivo ravnanje ali vedenje, usmerjeno proti posameznim delavcem na delovnem mestu ali v zvezi z delom.

