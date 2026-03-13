Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Pravnik na dlani

Petek,
13. 3. 2026,
4.00

Osveženo pred

5 ur, 45 minut

Pozneje najdene delnice po starših: kdo jih deduje in kako do dodatnega sklepa #pravni nasvet

dedovanje, pravnik | Pozneje najdeno premoženje, kot so delnice, se praviloma razdeli po enakih dednih deležih kot v prvotnem sklepu o dedovanju. | Foto Shutterstock

Pozneje najdeno premoženje, kot so delnice, se praviloma razdeli po enakih dednih deležih kot v prvotnem sklepu o dedovanju.

Foto: Shutterstock

Oče in mati sta zapustila delnice, za katere nismo vedeli. Ker sem v celoti plačal pogreb, jaz plačujem vzdrževanje spomenika in vsakoletne pristojbine, me zanima, ali imam v celoti pravico do teh delnic ali jih moram deliti s sestro ter sinovi druge sestre, ki je pokojna.

Iz vašega vprašanja izhaja, da ste po opravljenih dednih obravnavah in najverjetneje po prejetih Sklepih o dedovanju, ki so pravnomočni, našli premoženje, ki je napisano na imena vaših staršev.

Kaj pomeni pozneje najdeno premoženje

Taka vprašanja rešuje Zakon o dedovanju v členu 221. Pozneje najdeno premoženje, ki pravi:

(1) Če se po pravnomočnosti sklepa o dedovanju najde premoženje, za katero se ob izdaji sklepa ni vedelo, da pripada zapuščini, sodišče ne opravi nove zapuščinske obravnave, temveč razdeli to premoženje z novim sklepom na podlagi prejšnjega sklepa o dedovanju.

(2) Če prej ni bilo zapuščinske obravnave, jo sodišče opravi le tedaj, če obstaja najdeno premoženje iz nepremičnin.

(3) Če obstaja najdeno premoženje iz premičnin, opravi sodišče zapuščinsko obravnavo samo na zahtevo prizadetih oseb.

Kako vložiti predlog za dodatni sklep o dedovanju

V vašem primeru je torej treba vložiti predlog na sodišče, ki je izdalo Sklep o dedovanju, in sicer na isto opravilno številko. V predlogu je treba predlagati izdajo dodatnega sklepa o dedovanju za najdeno premoženje – delnice. Sodišče bo izdalo nov sklep o dedovanju, ki bo najdeno premoženje razdelil enako kot prvi sklep o dedovanju.

