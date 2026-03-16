Država ponuja ljudske obveznice: kje jih lahko kupite in koliko je minimum

Na vpisnih mestih po državi se bo danes začelo vpisovanje tretje izdaje ljudskih obveznic, namenjenih fizičnim osebam s prebivališčem v Sloveniji. Ponudba obveznic bo trajala do 27. marca do 12. ure. Njihova ročnost bo tri leta, letna obrestna mera bo znašala 2,60 odstotka. Obseg izdaje bo odvisen od zanimanja vlagateljev.

Kje in kako poteka vpis?

Vpis bo mogoč v 68 poslovalnicah NLB, 71 poslovalnicah OTP banke, osmih poslovalnicah BKS Bank ter prek družbe Ilirika v 14 lastnih poslovalnicah in 288 poslovalnicah Pošte Slovenije, so sporočili iz ministrstva za finance.

Koliko obveznic lahko kupite?

Minimalni znesek vpisa znaša tisoč evrov, maksimalni pa 250 tisoč evrov. Izdajatelj ni omejil skupnega nominalnega zneska izdaje, vendar si pridržuje pravico, da bo izdal manjše število obveznic, kot jih bodo vlagatelji vpisali.

Kdo lahko kupi obveznice?

Obveznice lahko vpišejo tudi mladoletne fizične osebe. Vpis obveznic bo mogoč prek individualnih naložbenih računov za finančne instrumente, ki so zaživeli prejšnji teden.

Kaj se bo zgodilo po izdaji?

Obveznice bodo po izdaji uvrščene na Ljubljansko borzo, kjer bodo prosto prenosljive in jih bo lahko kupil kdorkoli.

Več na novinarski konferenci

Ob tej priložnosti bodo dopoldne na ministrstvu za finance pripravili novinarsko konferenco, na kateri bodo o izdaji in priložnostih na kapitalskem trgu govorili minister za finance Klemen Boštjančič, vodja primarnega trga kapitala NLB Branko Gregorec, predsednik uprave OTP banke Andras Hamori, predsednik uprave borznoposredniške hiše Ilirika Igor Štemberger in vodja BKS Bank Jana Benčina Henigman.