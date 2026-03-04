Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
D.K., STA

Sreda,
4. 3. 2026,
8.24

Osveženo pred

6 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
individualni naložbeni računi vrednostni papirji delnice Ljubljanska borza Vzajemna

Sreda, 4. 3. 2026, 8.24

6 minut

Na Ljubljanski borzi se začenja trgovanje z delnicami Vzajemne

Avtorji:
D.K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Vzajemna | Vzajemna ima na prvi dan trgovanja več kot 444 tisoč delničarjev, največji med njimi je ZZZS s 15,23-odstotnim deležem. | Foto STA

Vzajemna ima na prvi dan trgovanja več kot 444 tisoč delničarjev, največji med njimi je ZZZS s 15,23-odstotnim deležem.

Foto: STA

Na Ljubljanski borzi se bo danes začelo trgovati z delnicami zdravstvene zavarovalnice Vzajemna, ki se je lani preoblikovala iz družbe za vzajemno zavarovanje v delniško družbo ter dobila novo lastniško strukturo. Delnice z oznako VZZR so uvrščene v standardno kotacijo, njihova nominalna vrednost je en evro.

Vzajemna se je v delniško družbo v skladu z zakonom o njenem statusnem preoblikovanju, ki ga je DZ potrdil decembra 2023, preoblikovala tik pred ukinitvijo prostovoljnega dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja in uvedbo obveznega zdravstvenega prispevka s 1. januarjem 2024. Kot delniška družba je bila v sodni register vpisana 8. julija lani.

Na tej podlagi je oktobra lani izdala delnice, do katerih so upravičeni Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) kot njen ustanovitelj ter del njenih nekdanjih zavarovancev. Preostalim nekdanjim zavarovancem je morala izplačati njihove deleže.

Vzajemna, logo
Novice Vzajemna dobila prve nadzornike po preoblikovanju

Skupaj je Vzajemna dobila 444.573 delničarjev, največji med njimi je ZZZS s 15,23-odstotnim deležem. Velika večina svojih delnic še ni prenesla na trgovalne račune, imajo pa za to še kar nekaj časa. Delnice bo namreč mogoče prevzeti še dve leti po današnji uvrstitvi na borzo. Zatem bodo neprevzete delnice prešle v last Kapitalske družbe (KAD).

V četrtek mogoč prenos na INR

Poleg prenosa delnic na svoj trgovalni račun pri kateri od bank ali borznoposredniških hiš se lahko delničarji Vzajemne odločijo tudi za neposreden prenos na individualni naložbeni račun (INR), kar bo mogoče od četrtka, ali pa za prenos na katerega od družinskih članov, kot določa lani novelirani zakon o statusnem preoblikovanju Vzajemne.

Matija Šenk, Vzajemna, Spotkast
Novice Matija Šenk: "Čakalne dobe v zdravstvu se same od sebe ali zgolj z zakonodajo ne bodo skrajšale!"

Po preoblikovanju ostaja Vzajemna specializirana zavarovalnica za zdravstvena in nezgodna zavarovanja. Po podatkih iz letnega poročila za leto 2024 ima sklenjenih več kot 320 tisoč zavarovalnih polic. Čisto izgubo so predlani zmanjšali na 1,8 milijona evrov, potem ko je leta 2023 znašala 19,5 milijona evrov. Podatkov o poslovanju v letu 2025 še ni.

individualni naložbeni računi vrednostni papirji delnice Ljubljanska borza Vzajemna
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ekskluzivna ponudba

Ekskluzivna ponudba

Odkrijte vrhunske izdelke, ki so ta mesec na voljo po posebej ugodnih cenah. Kupite jih lahko na do 24 obrokov brez obresti.
Modri Fon marca

Modri Fon marca

V pomlad zakorakajte z novim mobitelom Redmi Note 15 Pro z vzdržljivo baterijo ali Note 15 Pro+ z večjo odpornostjo.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.