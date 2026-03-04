Na Ljubljanski borzi se bo danes začelo trgovati z delnicami zdravstvene zavarovalnice Vzajemna, ki se je lani preoblikovala iz družbe za vzajemno zavarovanje v delniško družbo ter dobila novo lastniško strukturo. Delnice z oznako VZZR so uvrščene v standardno kotacijo, njihova nominalna vrednost je en evro.

Vzajemna se je v delniško družbo v skladu z zakonom o njenem statusnem preoblikovanju, ki ga je DZ potrdil decembra 2023, preoblikovala tik pred ukinitvijo prostovoljnega dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja in uvedbo obveznega zdravstvenega prispevka s 1. januarjem 2024. Kot delniška družba je bila v sodni register vpisana 8. julija lani.

Na tej podlagi je oktobra lani izdala delnice, do katerih so upravičeni Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) kot njen ustanovitelj ter del njenih nekdanjih zavarovancev. Preostalim nekdanjim zavarovancem je morala izplačati njihove deleže.

Skupaj je Vzajemna dobila 444.573 delničarjev, največji med njimi je ZZZS s 15,23-odstotnim deležem. Velika večina svojih delnic še ni prenesla na trgovalne račune, imajo pa za to še kar nekaj časa. Delnice bo namreč mogoče prevzeti še dve leti po današnji uvrstitvi na borzo. Zatem bodo neprevzete delnice prešle v last Kapitalske družbe (KAD).

V četrtek mogoč prenos na INR

Poleg prenosa delnic na svoj trgovalni račun pri kateri od bank ali borznoposredniških hiš se lahko delničarji Vzajemne odločijo tudi za neposreden prenos na individualni naložbeni račun (INR), kar bo mogoče od četrtka, ali pa za prenos na katerega od družinskih članov, kot določa lani novelirani zakon o statusnem preoblikovanju Vzajemne.

Po preoblikovanju ostaja Vzajemna specializirana zavarovalnica za zdravstvena in nezgodna zavarovanja. Po podatkih iz letnega poročila za leto 2024 ima sklenjenih več kot 320 tisoč zavarovalnih polic. Čisto izgubo so predlani zmanjšali na 1,8 milijona evrov, potem ko je leta 2023 znašala 19,5 milijona evrov. Podatkov o poslovanju v letu 2025 še ni.