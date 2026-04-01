Današnji horoskop: vodnarje čaka zanimiv večer, biki pričakujte iskreno pohvalo

Oven

Vezani nikakor ne pridete do dogovora s partnerjem, zato boste imeli občutek, kot da mu niste več pomembni. Tudi samski boste nekoliko osamljeni. Preden se boste razjezili ali rekli kaj, kar bi kasneje obžalovali, se usedite in premislite ali pa se poskušajte s kom pogovoriti.

Bik

Pošteno se potrudite in rezultati bodo veliko boljši od pričakovanih. Lahko pričakujete tudi komplimente oziroma iskreno pohvalo domačih in prijateljev. V svoje življenje sprejmite ljubezen in dobro zabavo. Več pozornosti posvetite svojemu telesu, ki bo nekoliko bolj. Pazite tudi na svoje finance, možen je nepričakovan izdatek.

Dvojčka

Morali se boste odrekati in spreminjati svoje načrte, a zaradi tega bo vaš uspeh še večji in slajši. Za vsak dober rezultat se boste morali precej potruditi. Izplačali se vam bodo izobraževanje, specializacija, strokovna in poslovna potovanja ter raziskovalni projekti, ustvarjalnost in timsko delo.

Rak

Razočaranje na osebnostnem področju vam bo kratilo spanec. Čas je, da sprejmete, da na svetu ne obstajajo le dobri in iskreni ljudje. Prenehajte sanjariti. Poiščite primeren način, s katerim se boste odzvali, in nikar ne dovolite, da bi kdo pometal z vami. Čakajo vas boljši časi.

Lev

Na delovnem mestu bo nastopila faza mirovanja. Ker se je v prejšnjih dni nagrmadilo preveč dela, ki ste ga uspešno opravili, boste zdaj veseli, da si lahko tudi med službenim časom večkrat vzamete odmor. Finančno stanje: denarna pomoč prijateljem je vedno dobrodošla, a ne brezpogojna.

Devica

Na poslovnem in finančnem področju boste precej aktivni. Še veliko boste morali narediti, če želite, da se bančno stanje spremeni na bolje. Predvsem pa bodite potrpežljivi in ne razmetavajte z denarjem tam, kjer ni potrebno. Vaše počutje do danes odlično, zato se bo družabni večer zavlekel pozno v noč.

Tehtnica

Prijatelji bodo imeli velik vpliv na vaše ljubezensko življenje. Poslušali boste vsako njihovo pripombo, kot da ne bi imeli svojega mnenja in stališča. Vezani boste imeli zaradi tega lahko nekaj manjših nesoglasij s partnerjem, samski pa lahko naredite celo večji korak nazaj pri svojih ljubezenskih prizadevanjih.

Škorpijon

Gneča v službi bo nepopisna, zato se boste težko povsem osredotočili na delo. Privoščite si jutranji obred, ki vas pomiri. Četudi je to samo kava ali čaj, samo da se boste počutili prijetno. V drugi polovici dneva vas utegnejo povabiti na neko družinsko srečanje, ki se ga le udeležite.

Strelec

Vezani se boste morali malo umiriti, sicer vas partner ne bo mogel več dohiteti. Včasih se je bolje ustaviti in mirno počakati, kot pa iti z glavo skozi zid. Samski pa boste spoznali osebo, ki vam bo pognala kri po žilah, vendar interes z druge strani ne bo tako velik. Ne obupajte prehitro.

Kozorog

Vaše družabno življenje bo pestro in bogato. Ljudje, ki jih osebno ne poznate, a jih poznajo vaši prijatelji, vam bodo prihajali nasproti. Pridružite se kakšni družabni skupini. Poleg izboljšanja kakovosti prostega časa bo to pripomoglo tudi k vašemu družabnemu in kariernemu statusu.

Vodnar

Pri delu še naprej nabirate znanje, ki ga potrebujete za vzpon na poklicni lestvici. S tem boste omilili svojo finančno stisko, ki bo kmalu postala preteklost. Če je potrebno, se pogovorite z nadrejenimi, saj vam ravno oni lahko najbolje svetujejo. Danes lahko pričakujete zanimiv večer.

Ribi

Samski se boste danes zavedli, da bi morali ohraniti stike z nekom, ki vam je izredno pri srcu. Ne skrivajte več čustev, zberite pogum in se tej osebi zaupajte. Na ljubezenskem področju vezanih se bo danes dogajalo nekaj, kar ne boste povsem razumeli. Zaradi čudne energije, ki jo boste oddajali, bo tudi partner muhast.