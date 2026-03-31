Avtorji:
M. T., STA

Torek,
31. 3. 2026,
20.13

kit Nemčija

V Nemčiji je nasedel kit grbavec, znan kot Timmy #video

V Nemčiji se nadaljuje odisejada kita grbavca, ki je 23. marca nasedel na peščeni sipini baltske obale v bližini mesta Lübeck. Kit, ki se ga je oprijelo ime Timmy, je ponovno nasedel, tokrat v vodah blizu mesta Wismar, je danes sporočila mednarodna okoljevarstvena organizacija Greenpeace, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Potem ko se je kit grbavec v petek rešil s peščene sipine v bližini Lübecka, so ga v soboto opazili v vodah blizu mesta Wismar, kjer je konec tedna dvakrat nasedel. Toda morski biolog organizacije Greenpeace Thilo Maack je optimističen, saj  naj bi Timmy tokrat nasedel tako, da se lahko ponovno sam reši, če bo to želel.

Maack je dejal, da še vedno držijo pesti, da se bo kitu grbavcu uspelo rešiti in zaplavati v globoke vode Baltskega morja ter da bo nato prek Severnega morja odplaval v Atlantski ocean, kjer je doma.

Nasedli kit grbavec Timmy | Foto: Reuters

Reševalci še niso obupali

Okoljski minister nemške zvezne dežele Mecklenburg-Predpomorjansko Till Backhaus, ki prav tako upa na srečen razplet zgodbe, je dejal, da reševalci še niso obupali nad reševanjem kita grbavca. Zagotovil je, da se bodo trudili, dokler bo žival kazala znake, da želi plavati.

Znanstveniki kitu niso mogli namestiti oddajnika, ker njegova koža ni bila v dobrem stanju, kar je posledica relativno nizke slanosti Baltskega morja, poroča DPA. Poleg tega je bil zapleten v ribiško mrežo, večino katere je reševalcem sicer uspelo odstraniti. Del mreže pa naj bi bil še vedno zataknjen v gobcu živali.

Ekskluzivna ponudba

Ekskluzivna ponudba

Odkrijte vrhunske izdelke, ki so ta mesec na voljo po posebej ugodnih cenah. Kupite jih lahko na do 24 obrokov brez obresti.
Modri Fon marca

Modri Fon marca

V pomlad zakorakajte z novim mobitelom Redmi Note 15 Pro z vzdržljivo baterijo ali Note 15 Pro+ z večjo odpornostjo.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.