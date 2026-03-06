Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Na. R., STA

6. 3. 2026
9.17

Skupina Triglav lani z za polovico višjim obsegom poslovanja

Andrej Slapar

Slapar je zapisal še, da vlagajo v razvoj, digitalizacijo in trajnostno delovanje, s čimer želijo dodatno krepiti vodilni položaj v regiji.

Foto: STA

Skupina Triglav je lani čisti dobiček okrepila za štiri odstotke na 136,7 milijona evrov, celotni obseg poslovanja, ki vključuje zbrane bruto premije in druge prihodke, pa ob upoštevanju novega posla na italijanskem trgu za 49 odstotkov na 2,56 milijarde evrov. V skupini so organsko rast dosegli v vseh poslovnih segmentih.

Dobiček skupine iz poslovanja je leta 2025 nanesel 174,1 milijona evrov, kar je devet odstotkov več kot v letu 2024. Celotni obseg poslovanja ob neupoštevanju novega posla na italijanskem trgu je znašal 1,87 milijarde evrov in je bil od tistega iz predhodnega leta prav tako višji za devet odstotkov, je razvidno iz nerevidiranih podatkov, ki jih je zavarovalnica objavila na spletnih straneh Ljubljanske borze.

Skupina je imela lani rast obsega poslovanja v vseh poslovnih segmentih, najvišjo, 63-odstotno rast, pa je ustvaril segment Premoženje, ki je prispeval tudi največji, 83-odstotni delež celotnega obsega poslovanja. "S poslovanjem v letu 2025 smo zelo zadovoljni. Dobičkonosno smo poslovali tako v segmentu zavarovalništva kot upravljanja premoženja in ustvarili visok poslovni izid," je objavo pospremil predsednik uprave Andrej Slapar.

Kot je izpostavil, si skladno z začrtano strategijo do leta 2030 prizadevajo za nadaljnjo razpršenost poslovanja, s čimer da krepijo svojo odpornost. Lani so tako še povečali delež poslovanja zunaj Slovenije. V širšem mednarodnem okolju so na pozavarovalnih trgih povečali obseg in poslovali dobičkonosno, na zavarovalnih trgih pa so portfelju dodali velik obseg posla z italijanskega trga, je pojasnil.

Skladno s premijsko rastjo so po njegovih besedah v preteklem letu zaznali povečanje škod, kar so "uspešno upravljali s preudarno pozavarovalno zaščito". Večjih naravnih množičnih škod medtem niso beležili.

Ljubljanska borza Zavarovalnica dobiček poslovanje Triglav
