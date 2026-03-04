Februarja manj registriranih brezposelnih

Konec februarja je bilo pri zavodu za zaposlovanje registriranih 48.096 brezposelnih, kar je 3,4 odstotka manj kot januarja in 0,4 odstotka manj kot februarja lani. V prvih dveh mesecih je bilo medletno 0,6 odstotka manj registriranih brezposelnih, je danes objavil zavod.

Februarja se je na novo prijavilo 4.510 oseb, 44,1 odstotka manj kot januarja in 4,2 odstotka manj kot februarja lani. Med novoprijavljenimi je bilo 1.798 brezposelnih zaradi izteka zaposlitve za določen čas (54,7 odstotka manj v mesečni in 3,9 odstotka manj v medletni primerjavi), 886 presežnih delavcev (44,4 odstotka in 17,6 odstotka manj), 416 iskalcev prve zaposlitve (25 odstotkov in 3,9 odstotka manj) in 49 brezposelnih zaradi stečajev (16,7 odstotka in 2,1 odstotka več).

Največ prijav iz predelovalnih dejavnosti, trgovine in gradbeništva

Med brezposelnimi, ki so se februarja prijavili pri zavodu, so prevladovale osebe, ki jim je delovno razmerje prenehalo v predelovalnih dejavnostih in trgovini ter na področju gradbeništva.

Več odjav iz evidence, več zaposlitev kot januarja

Zavod je iz evidence odjavil 6.192 brezposelnih oseb, od tega sta se zaposlili oz. samozaposlili 4.502 osebi, kar je 23 odstotkov več kot januarja in 4,9 odstotka manj kot februarja lani.

Najpogosteje zaposleni poklici

Med tistimi, ki so se zaposlili, je bilo največ tajnikov, prodajalcev, delavcev za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih, delavcev za preprosta dela pri nizkih gradnjah, zidarjev, izvajalcev suhomontažne gradnje, štukaterjev, čistilcev, strežnikov in gospodinjskih pomočnikov, delavcev v uradih, hotelih in drugih ustanovah, skladiščnikov in uradnikov za nabavo in prodajo, komercialnih zastopnikov za prodajo, natakarjev, voznikov osebnih vozil, taksijev in lahkih dostavnih vozil, strugarjev in tesarjev.

Brezposelnost upadla v vseh območnih službah

Brezposelnost se je v mesečni primerjavi zmanjšala v vseh območnih službah zavoda, najbolj v murskosoboški (za 9,0 odstotka), najmanj pa v ljubljanski (za 1,8 odstotka). V medletni primerjavi se je zvišala v večini območnih služb, najbolj v velenjski (za 7,9 odstotka), najbolj pa se je zmanjšala v sevniški (za 11,6 odstotka).

Manj prostih delovnih mest kot lani

Delodajalci, med katerimi jih je bilo največ s področja zdravstva in socialnega varstva, predelovalnih dejavnosti, gradbeništva in izobraževanja, so februarja zavodu sporočili 11.713 prostih delovnih mest, kar je dva odstotka manj kot januarja in 4,7 odstotka manj kot februarja lani. Največ delovnih mest je bilo za delavce za preprosta dela pri visokih gradnjah, delavce za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih ter za čistilce, strežnike in gospodinjske pomočnike.

Povprečno manj brezposelnih v prvih dveh mesecih

V prvih dveh mesecih leta je bilo pri zavodu v povprečju prijavljenih 48.937 brezposelnih, kar je 0,6 odstotka manj kot v enakem obdobju lani.

V dveh mesecih manj novih prijav

V dveh mesecih se je na novo prijavilo 12.579 brezposelnih, kar je medletno 4,2 odstotka manj. Največ (5.764) se jih je prijavilo, ker jim je prenehala zaposlitev za določen čas. Sledili so presežni delavci in stečajniki (2.565) ter iskalci prve zaposlitve (971). V primerjavi z januarjem in februarjem lani se je prijavilo 19 odstotkov manj presežnih delavcev in stečajnikov, 3,9 odstotka manj brezposelnih po izteku zaposlitev za določen čas in 0,3 odstotka manj iskalcev prve zaposlitve.

Iz evidence se je v obdobju skupaj odjavilo 11.660 brezposelnih oseb, od teh 8.162 zaradi zaposlitve, kar je dva odstotka manj kot leto prej.

Stopnja registrirane brezposelnosti 4,8 odstotka

Stopnja registrirane brezposelnosti, ki jo izračunava zavod, je decembra znašala 4,8 odstotka, 0,2 odstotne točke več kot novembra in enako kot decembra predlani. Stopnja registrirane brezposelnosti moških je bila 4,5 odstotka, pri ženskah pa 5,1 odstotka.