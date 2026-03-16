Ponedeljek, 16. 3. 2026, 11.26

Število zaposlenih na račun upada samozaposlenih navzgor

proizvodnja v podjetju Akrapovič | Delovno aktivno prebivalstvo je lani sestavljalo 859 tisoč zaposlenih, kar je okoli tisoč več kot leta 2024. | Foto STA

Delovno aktivno prebivalstvo je lani sestavljalo 859 tisoč zaposlenih, kar je okoli tisoč več kot leta 2024.

Število delovno aktivnih oseb je lani znašalo 997 tisoč, kar je tisoč manj kot leta 2024, je danes sporočil državni statistični urad. Stopnja delovne aktivnosti se je zmanjšala za 0,3 odstotne točke na 56,2 odstotka. Brezposelnih je bilo v povprečju 40 tisoč oseb oz. dva tisoč več kot leto prej, stopnja brezposelnosti je bila 3,9-odstotna.

Delovno aktivno prebivalstvo je lani sestavljalo 859 tisoč zaposlenih, kar je okoli tisoč več kot leta 2024. Samozaposlenih je bilo 121 tisoč oz. dva tisoč manj kot leto prej, pomagajočih družinskih članov pa je bilo 17 tisoč, kar je tisoč manj kot leta 2024.

Med delovno aktivnimi je bilo 52 odstotkov moških in 48 odstotkov žensk.

Vsaj 36 ur na teden dela 92 odstotkov zaposlenih

Stopnja delovne aktivnosti, ki izraža delež delovno aktivnih med delovno sposobnimi prebivalci, med mladimi v starostni skupini od 15 do 24 let je bila lani 31,1-odstotna. V starostni skupini od 25 do 49 let je znašala 89,5 odstotka, v skupini od 50 do 64 let pa je znašala 68 odstotkov.

Kot ugotavljajo na državnem statističnem uradu, je bila zaposlitev s polnim delovnim časom, tj. najmanj 36 ur na teden, podobno kot v preteklih letih prevladujoča oblika zaposlitve. Za tak delovni čas je bilo zaposlenih 92 odstotkov oseb.

Preostali delež oseb je delo opravljal za delovni čas, krajši od polnega. Med njimi je bilo žensk nekaj več kot dve tretjini (70 odstotkov).

Lani malenkost večja stopnja brezposelnosti

Anketna stopnja brezposelnosti je bila lani 3,9-odstotna, kar je za 0,2 odstotne točke več kot leto prej. Brezposelnih je bilo 40 tisoč oseb ali dva tisoč več kot leta 2024. Stopnja brezposelnosti med moškimi je znašala 3,6 odstotka, med ženskami pa 4,2 odstotka.

Stopnja brezposelnosti v starostni skupini od 15 do 24 let je bila lani 12,1-odstotna. V starostni skupini od 25 do 49 let je znašala 3,5 odstotka, v skupini od 50 do 64 let pa 2,6 odstotka.

