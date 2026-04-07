Torek, 7. 4. 2026, 6.42

Nasini astronavti se po zgodovinskem poletu okoli Lune vračajo na Zemljo

Artemis 2, Nasa, Luna | Astronavti misije Artemis 2 | Foto Reuters

Astronavti misije Artemis 2

Foto: Reuters

Astronavti misije Artemis 2, ki so ponoči obleteli Luno in opazovali popoln sončni mrk, so na poti nazaj na Zemljo. Prvič po več kot pol stoletja so videli oddaljeno stran Lune. Na Zemljo naj bi se vrnili v petek, ko naj bi vesoljsko plovilo Orion pristalo v morju.

Astronavti, ki so ponoči preleteli nevidno stran Lune, so na svoji poti dosegli razdaljo, s katero so se od Zemlje oddaljili dlje kot katerikoli človek doslej. Med preletom Lune je bila posadka nedosegljiva približno 40 minut, je sporočila NASA. "Se vidimo na drugi strani," je pred tem iz vesoljskega plovila Orion dejal astronavt Victor Glover.

Poveljnik misije Reid Wiseman dejal, da je posadka vesoljskega plovila Orion "videla prizore, ki jih ni videl še noben človek", medtem ko je pilot Victor Glover dejal, da "ni pridevnikov", ki bi opisali, kaj so opazovali, poroča BBC.

Med preletom Lune je bila posadka nedosegljiva približno 40 minut. Foto: Reuters

Poklical jih je Donald Trump

Astronavte je ponoči prek video klica poklical ameriški predsednik Donald Trump in jim izrekel čestitke ter jih po pristanku na Zemlji povabil na sprejem v Belo hišo. "Danes ste zapisali zgodovino in vso Ameriko naredili resnično ponosno, neverjetno ponosno," je Trump dejal Američanom Reidu Wisemanu, Victorju Gloverju in Christini Koch ter Kanadčanu Jeremyju Hansenu.

Astronavti so prej neimenovani lunin krater poimenovali po pokojni ženi svojega poveljnika Wisemana. Krater – svetla pega na Luni – se bo odslej imenoval krater Carroll, je iz kapsule Orion čustveno sporočil kanadski astronavt Jeremy Hansen.

Prva človeška odprava proti Luni po 50 letih se je s kapsulo Orion na raketi Space Launch System iz ameriškega vesoljskega izstrelišča Cape Canaveral odpravila v sredo zvečer. Približno 24 ur kasneje je s posebnim manevrom zapustila zemeljsko orbito in odtlej poslala več posnetkov Zemlje in vesolja.

Kanadski astronavt Jeremy Hansen Foto: Reuters

