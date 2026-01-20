Veljati je začela še ena od novosti septembra lani uveljavljene novele zakona o urejanju trga dela, in sicer spodbuda za zaposlitev starejših brezposelnih. S tem naj bi starejše od 59 let, ki prejemajo denarno nadomestilo za brezposelnost, spodbudili k aktivnemu iskanju nove zaposlitve in čimprejšnjemu ponovnemu vstopu na trg dela.

DZ je novelo zakona o urejanju trga dela, ki jo je vlada pripravila s ciljem izboljšanja socialne varnosti brezposelnih, povečanja delovne aktivnosti starejših brezposelnih in preprečevanja predčasnega upokojevanja, sprejel junija lani.

V skladu z zakonom bo prejemnik denarnega nadomestila za brezposelnost to poleg plače v omejeni višini prejemal tudi še potem, ko se bo znova zaposlil. Pogoj je, da je starejši od 59 let, da se zaposli pri delodajalcu, pri katerem ni bil zaposlen pred nastankom brezposelnosti, in da gre za zaposlitev s polnim delovnim časom.

Takšnemu delavcu bo zavod za zaposlovanje še naprej izplačeval tudi denarno nadomestilo za brezposelnost, in sicer v višini 40 odstotkov. To bo veljalo do izteka obdobja upravičenosti do nadomestila, a najdlje 12 mesecev po zaposlitvi. Upravičenec mora vlogo za spodbudo vložiti na zavodu najpozneje v 30 dneh po sklenitvi pogodbe o zaposlitvi.

Kot so v današnji objavi pojasnili na zavodu za zaposlovanje, se spodbudo za zaposlitev uveljavlja z vlogo, ki jo posamezniki osebno, po pošti ali elektronski pošti predložijo območni službi zavoda ali uradu za delo, kjer so bili prijavljeni kot brezposelni. Obrazec za vlogo je na voljo na spletni strani zavoda za zaposlovanje. Vlogi je treba obvezno priložiti kopijo pogodbe o zaposlitvi, ki jo je posameznik sklenil z delodajalcem.