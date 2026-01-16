Novembra lani je bilo v državi delovno aktivnih 944.900 ljudi, kar je 0,1 odstotka več kot kot mesec prej in 0,4 odstotka manj kot novembra predlani. Število samozaposlenih je s 105.100 po podatkih statističnega urada ostalo na najvišji ravni do zdaj.

Število samozaposlenih je novembra v primerjavi z oktobrom ostalo nespremenjeno, na letni ravni pa se je povečalo za 1,3 odstotka, so sporočili iz statističnega urada.

Delovno aktivnih je bilo približno 521.200 moških oz. okoli 200 več kot mesec prej in nekaj manj kot 423.700 žensk oz. približno 500 več kot mesec prej.

Rast v predelovalnih, zdravstvenih in socialnih dejavnostih

Na mesečni ravni so statistiki rast zaznali v polovici področij dejavnosti, največjo v predelovalnih dejavnostih, in sicer za nekaj več kot 1.200 oseb oz. za 0,6 odstotka.

Sledilo je področje zdravstvo in socialno varstvo, na katerem se je število delovno aktivnih povečalo za nekaj manj kot 500 oz. prav tako za 0,6 odstotka. Največja upada pa so zaznali v strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih, za okoli 1.100 oseb oz. za 1,7 odstotka, ter gostinstvu, za nekaj več kot 200 oseb oz. za 0,6 odstotka.

V primerjavi z novembrom predlani se je število delovno aktivnih zmanjšalo za 0,4 odstotka, pri čemer je bilo zaposlenih za 0,6 odstotka manj, samozaposlenih pa za 1,3 odstotka več.

Na letni ravni je upadlo tako število delovno aktivnih moških kot žensk, prvih za 0,5 odstotka, drugih pa za 0,2 odstotka.