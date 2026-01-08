Zmanjševanje brezposelnosti se je v letu 2025 upočasnilo. Konec leta je bilo registriranih 47.177 brezposelnih, kar je 0,3 odstotka več kot decembra 2024, je danes objavil zavod za zaposlovanje. Brezposelnost se je zmanjševala do junija, v nadaljevanju leta pa se je povečala, medtem ko se je zaposlovanje umirilo.

Lani se je na zavodu na novo prijavilo 62.262 brezposelnih oseb, kar je 0,1 odstotka več kot leta 2024. Iz evidence se je odjavilo 62.123 brezposelnih, od teh zaradi zaposlitve 40.472 oz. 0,4 odstotka manj kot v letu prej.

Leto 2025 se je začelo z medmesečnim zmanjševanjem števila brezposelnih, ki se je nadaljevalo do junija, ko je s številko 42.398 doseglo novo najnižjo raven. V naslednjih mesecih se je sezonsko povečalo predvsem prijavljanje iskalcev prve zaposlitve in brezposelnih po izteku zaposlitev za določen čas. Zaposlovanje se je umirilo.

Na zavodu opažajo, da je bilo lani prijavljenih manj dolgotrajno brezposelnih v starosti 50 let ali več, presežnih delavcev ter brezposelnih zaradi stečajev. Še vedno med brezposelnimi ostaja več ranljivih skupin, kot so starejši, nižje izobraženi, mladi brez delovnih izkušenj in dolgotrajno brezposelni.

Delodajalci so v letu 2025 zavodu sporočili 151.803 prosta delovna mesta, kar je 3,5 odstotka manj kot leto prej. Največ so povpraševali po kadrih s področja izobraževanja, zdravstva in socialnega varstva, predelovalnih dejavnosti, gradbeništva ter prevoza in skladiščenja.