Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Sa. B.

Četrtek,
8. 1. 2026,
10.03

Osveženo pred

7 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
zimske razmere družbena omrežja posnetek Pošta Slovenije poštarji

Četrtek, 8. 1. 2026, 10.03

7 minut

Posnetek poštarja, ki ga zimske razmere niso ustavile, nasmejal številne #video

Avtor:
Sa. B.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Na dan, ko je v večjem delu Slovenije močno snežilo, kar je številne nevšečnosti povzročalo predvsem v prometu, je na družbenih omrežjih zaokrožil posnetek poštarja, ki je po zasneženi poti ob glavni cesti drvel z visoko hitrostjo.

"Ni zime za eskime," so pripisali ob posnetku, ki je na družbenih omrežjih postal prava uspešnica. Zaposleni na Pošti Slovenije je namreč kljub težkim zimskim razmeram – številne ceste po državi namreč niso bile očiščene, posledično pa je promet potekal zelo upočasnjeno – svojo obveznost vzel resno. Namesto po glavni cesti se je peljal kar po poti ob njej, in to z visoko hitrostjo. Voznik, ki je po cesti vozil 50 kilometrov na uro, ga je namreč komaj dohajal. 

Posnetek je nasmejal številne in hitro postal viralen, v komentarjih pod objavo pa so se zvrstili zapisi, kot so "Majstr si zasluži povišico!", "Jaz jih občudujem, da vozijo reklame pri takem vremenu" in "Še en poštar, ki bo dobil odpoved, ker preveč dela".

Led
Novice Temperature globoko v minus, le v enem kraju zjutraj nad ničlo
anze_thumb
Sportal Kaj si je svetovni prvak lahko privoščil v središču Ljubljane? #video
polarni mraz
Novice Vreme v Sloveniji: to je razlog za današnji mraz
zimske razmere družbena omrežja posnetek Pošta Slovenije poštarji
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.