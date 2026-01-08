Posnetek poštarja, ki ga zimske razmere niso ustavile, nasmejal številne #video

Na dan, ko je v večjem delu Slovenije močno snežilo, kar je številne nevšečnosti povzročalo predvsem v prometu, je na družbenih omrežjih zaokrožil posnetek poštarja, ki je po zasneženi poti ob glavni cesti drvel z visoko hitrostjo.

"Ni zime za eskime," so pripisali ob posnetku, ki je na družbenih omrežjih postal prava uspešnica. Zaposleni na Pošti Slovenije je namreč kljub težkim zimskim razmeram – številne ceste po državi namreč niso bile očiščene, posledično pa je promet potekal zelo upočasnjeno – svojo obveznost vzel resno. Namesto po glavni cesti se je peljal kar po poti ob njej, in to z visoko hitrostjo. Voznik, ki je po cesti vozil 50 kilometrov na uro, ga je namreč komaj dohajal.

Posnetek je nasmejal številne in hitro postal viralen, v komentarjih pod objavo pa so se zvrstili zapisi, kot so "Majstr si zasluži povišico!", "Jaz jih občudujem, da vozijo reklame pri takem vremenu" in "Še en poštar, ki bo dobil odpoved, ker preveč dela".