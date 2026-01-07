Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Boštjan Boh

7. 1. 2026
Tek na smučeh po središču Ljubljane

Anže Urankar se je s tekaškimi smučmi odpravil v središče Ljubljane

Anže Urankar | Anže Urankar je letos še tretjič zapored postal svetovni prvak v šprintu. | Foto Aleš Berka in Jon Šenk

Anže Urankar je letos še tretjič zapored postal svetovni prvak v šprintu.

Foto: Aleš Berka in Jon Šenk

Anže Urankar, aktualni svetovni prvak v kajaku na divjih vodah, se vneto pripravlja na novo sezono. Za enega izmed treningov pa je dobil zanimivo idejo. Slovenski športnik se je namreč s tekaškimi smučmi odpravil na trening v središče Ljubljane in nam iz prve roke povedal, kako je bilo in kako je prišel do te ideje.

Kajakaši in kanuisti na divjih vodah v času pripravljalnega obdobja kar nekaj časa preživijo na tekaških smučeh, a ponavadi je to na Pokljuki, v Tamarju … Anže Urankar pa je to leto izkoristil posebno priložnost. Ljubljana le še redko dobi dovolj debelo snežno odejo za tek na smučeh. Ljubljančan je to izkoristil in se s tekaškimi smučmi odpravil v središče Ljubljane. A tu ni šlo samo za šalo, šlo je za resen trening.

Poklicali smo Anžeta Urankarja, ki nam je razkril, kako je prišel do te ideje. "Videl sem napoved, da bo pri nas sneg, in sem kolegu predlagal, ali bi šla malo teč po centru. V torek so razmere to omogočale in sva se odpravila. Sicer sva naredila kar velik krog, ker sva šla okrog Rožnika, tako da se je nabralo okrog 13 kilometrov," nam je na začetku povedal Anže, ki je prvič tekel po središču Ljubljane.

Anže Urankar je letos postal kajakaš leta. | Foto: Bojan Puhek Anže Urankar je letos postal kajakaš leta. Foto: Bojan Puhek

Ob tem je dodal, da je bil odziv ljudi pozitiven. "Zdi se mi, da se jim je zdelo fino. Eni so bili zelo navdušeni," nam je še povedal eden najboljših kajakašev v spustu na divjih vodah, ki se ravno te dni odpravlja na zimske priprave, kjer bo večinoma časa preživel na tekaških smučeh.

"Sicer priprave na novo sezono dobro potekajo. Do zdaj smo veslali. Zdaj, ko je prišel ta mraz, bomo kakšnih 14 dni brez treningov na vodi, potem pa bomo začeli počasi hodit naokrog," nam je še povedal letošnji kajakaš leta.

