St. M.

Petek,
19. 12. 2025,
20.33

9 minut

odpoved izobraževanje sodišče družbena omrežja učiteljica Avstrija

Petek, 19. 12. 2025, 20.33

Čez dan učiteljica, na spletu "kraljica orgazma". Sodišče pritrdilo odpovedi v šoli.

St. M.

Monika Ring | Foto posnetek zaslona/Kurier

Foto: posnetek zaslona/Kurier

Učiteljici na eni od osnovnih šol v Zgornji Avstriji, ki je pod psevdonimom "Orgazemska papežinja" na platformah družbenih medijev ponujala spolne nasvete in seminarje, ni uspelo v tožbi, ki jo je vložila zaradi odpovedi delovnega razmerja, poroča ORF Zgornja Avstrija.

Po poročanju ORF naj bi delovno in socialno sodišče v Linzu ugotovilo, da je samozvana "Orgazemska papežinja" kršila svoje uradne dolžnosti in pritrdilo odločitvi direktorata za izobraževanje, ki pa danes popoldne ni želelo dati komentarja za APA.

Odpustitev učiteljice, ki živi v okrožju Amstetten v Spodnji Avstriji, je decembra 2023 direktorat za izobraževanje utemeljil s trditvijo, da "javnost ni več zaupala v njeno objektivno opravljanje uradnih dolžnosti". Učiteljica se je znova pritožila na delovno in socialno sodišče v Linzu. Sodišče je očitno v njeni spletni prisotnosti videlo kršitev uradnih dolžnosti, piše Kurier.

V obrazložitvi sodišča piše: "Tudi če so se dejavnosti tožnice odvijale v njenem prostem času, stroga ločitev med poklicnim in zasebnim življenjem za učitelje ni mogoča. Vzgojitelji imajo posebno vlogo vzornika in morajo spoštovati vrednote in norme družbe tudi zunaj učilnice," je ORF Zgornja Avstrija citirala iz obrazložitve sodišča. Sodba še ni pravnomočna.

odpoved izobraževanje sodišče družbena omrežja učiteljica Avstrija
