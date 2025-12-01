Trg dela je vroč, a danes izbirajo kandidati: zakaj ugled delodajalca še nikoli ni bil tako pomemben

Če pogledate današnji slovenski trg dela izključno skozi številke, bi lahko rekli, da je stanje dobro: brezposelnost ostaja nizka, podjetja pa intenzivno iščejo nove sodelavce . Toda za statistiko se skrivajo pomembni premiki v načinu, kako ljudje izbirajo potencialne delodajalce, saj se je ta v zadnjih letih močno spremenil.

Kandidati veliko bolj kot nekoč preverjajo ugled podjetja, kulturo, odnose, možnosti osebnega kariernega razvoja in to vse, še preden se odzovejo na prvi oglas. Plača je sicer seveda še vedno pomembna, vendar vedno pogosteje ni več edini odločilni dejavnik. Veliko bolj odločilno je to, ali podjetje ponuja okolje, v katerem je mogoče dolgoročno dobro živeti in delati.

Ugled kot nova valuta podjetij na trgu dela

Na kariernem portalu MojeDelo.com poudarjajo, da je trg dela od vedno razmeroma dinamičen – priložnosti je veliko, in to za takšne in drugačne različne profile ljudi: za tiste, ki svoje delo šele začenjajo in iščejo svojo prvo zaposlitev, pa tudi za že izkušene strokovnjake, ki si v profesionalnem življenju želijo spremembe.

Ker imajo vsi kandidati na voljo kar veliko izbiro ponudb (na portalu MojeDelo je v povprečju na dan objavljenih dobrih 250 novih oglasov za delo), si podjetja ugleda ne morejo več privoščiti zapostaviti. Ugled delodajalca vpliva na to:

koliko prijav bo podjetje prejelo,

kakšna bo kakovost kandidatov

in ali bodo zaposleni v podjetju ostali tudi takrat, ko se jim na trgu odprejo druge priložnosti.

Iskalci zaposlitve zato pozornost vse bolj usmerjajo v vprašanja, kot so: Kako podjetje ravna z zaposlenimi v kriznih situacijah?, Ali spoštuje dane obljube? Kakšen vtis dajejo obstoječi zaposleni?.

Nova pričakovanja zaposlenih: spoštovanje, ravnovesje, razvoj

Na MojeDelo.com opažajo, da se iskalci zaposlitve želijo pridružiti dobrim organizacijam, kjer je skrb za ljudi resnično v središču njihovega načina delovanja in ne le v zapisu o vrednotah na njihovi spletni strani.

Kot ključna pričakovanja kandidati izpostavljajo:

spoštovanje in korekten odnos v vsakdanji komunikaciji,

priložnosti za strokovno izpopolnjevanje in osebni razvoj,

podporno okolje, ki skrbi za dobro počutje zaposlenih.

Na portalu MojeDelo.com ugotavljajo naslednje: "Poleg ugleda so ključni tudi pogoji dela; konkurenčna plača, fleksibilen delovni čas in možnost dela na daljavo so danes skoraj pričakovani standardi. Ljudje cenijo delodajalce, ki spoštujejo njihovo zasebno življenje in spodbujajo zdravo ravnovesje med delom in prostim časom. Privlačnost pa dodatno povečajo ugodnosti, kot so dodatno zdravstveno zavarovanje, subvencionirani športni programi ali dodatni dnevi dopusta."

Zaposleni se želijo poistovetiti s poslanstvom podjetja. Tam, kjer so vrednote jasne, vodstvo transparentno in odnosi temeljijo na zaupanju, se oblikuje okolje, v katerem ljudje ostajajo dlje, delo opravljajo z večjo predanostjo in so na svojo zaposlitev ponosni.

Zdravje in dobro počutje kot konkurenčna prednost

V zadnjih letih je skrb za duševno in fizično zdravje postala ena izmed glavnih tem sodobnega delovnega okolja. Podjetja, ki sistematično vlagajo v programe za podporo zaposlenim, imajo na trgu dela očitno prednost.

Med bolje prepoznane načine spodbujanja zdravja na delovnem mestu sodijo:

programi za podporo psihofizičnemu zdravju ,

, omogočanje možnosti za zaupne pogovore s strokovnjaki ,

, zdravi prigrizki , ki so na voljo na delovnem mestu,

, ki so na voljo na delovnem mestu, skrb za urejeno delovno okolje ,

, spodbujanje telesne aktivnosti in

in uvajanje ter ohranjanje preventivnih ukrepov za varno in zdravo delovno okolje.

Takšni ukrepi niso le lepa gesta za zaposlene, temveč neposredno vplivajo tudi na manjšo odsotnost, večjo notranjo motivacijo in boljše sodelovanje v ekipah. Poleg skrbi za počutje pa so za delodajalce pomembne tudi naložbe v znanje zaposlenih in njihove jasno načrtovane karierne poti, saj predstavljajo pomembno orodje za zadrževanje kadrov, ker zaposlenim pokažejo, da podjetje nanje računa tudi v prihodnje in jih vidi kot del svoje dolgoročne zgodbe.

Smisel, trajnost in odgovornost do družbe

Kandidati in še posebej mlajše generacije pričakujejo, da bo podjetje jasno pokazalo, kakšen vpliv ima na okolje in družbo. Pomembno jim je, da delajo v organizaciji, ki:

se odgovorno vede do okolja,

podpira lokalno skupnost in družbeno koristne projekte,

spodbuja raznolikost in vključevanje.

Na MojeDelo.com pojasnjujejo, da kandidati veliko lažje zaupajo delodajalcem, kjer je delovno okolje odprto, jasno strukturirano in transparentno, odnosi pa temeljijo na spoštovanju različnosti. Takšna podjetja jasno pokažejo, da pri njih v procesu dela nihče ni izključen in da imajo vsi zaposleni možnost biti slišani ter vključeni v pomembne pogovore.

Kot posebej privlačna se izkažejo tudi okolja, kjer se spodbuja preizkušanje novih pristopov in kjer so vodstva pripravljena prisluhniti idejam vseh zaposlenih ter jih potencialno tudi udejanjiti v praksi. Kombinacija fleksibilnosti, inovativnosti in odprtosti za nove ideje se na trgu dela zelo hitro prevede v boljši ugled in večje zanimanje kandidatov.

Foto: Mojedelo.com

Naročnik oglasnega sporočila je Mojedelo.com.