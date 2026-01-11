Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

St. M., STA

11. 1. 2026
Bližnji vzhod

Ameriška vojska napadla Islamsko državo v Siriji

St. M., STA

ZDA so zaradi smrti dveh vojakov in tolmača v Siriji že 19. decembra izvedle zračne napade na več kot 70 ciljev IS v Siriji.

ZDA so zaradi smrti dveh vojakov in tolmača v Siriji že 19. decembra izvedle zračne napade na več kot 70 ciljev IS v Siriji.

Foto: Reuters

ZDA so v soboto izvedle obsežne zračne napade na več ciljev Islamske države (IS) po vsej Siriji, je sporočilo ameriško centralno poveljstvo. V napadih na 35 lokacij je sodelovalo več kot 20 letal, poroča televizija CBS.

Centralno poveljstvo, ki nadzoruje vojaške operacije ZDA na Bližnjem vzhodu, je sporočilo, da so bili napadi del operacije Hawkeye, ki je bila sprožena kot povračilni ukrep za teroristični napad IS v Siriji 13. decembra, v katerem sta umrla dva ameriška vojaka in civilni tolmač.

"Danes so napadi merili na IS po vsej Siriji, kot del našega neprekinjenega prizadevanja za izkoreninjenje islamskega terorizma proti našim vojakom, preprečevanje prihodnjih napadov in zaščito ameriških in partnerskih sil v regiji," je na omrežju X objavilo Centralno poveljstvo.

Obrambni minister ZDA Pete Hegseth je na družbenih omrežjih objavil, da ZDA ne bodo nikoli pozabile napadov in ne bodo popustile.

ZDA so zaradi smrti dveh vojakov in tolmača v Siriji že 19. decembra izvedle zračne napade na več kot 70 ciljev IS v Siriji.

