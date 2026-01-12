Prve napovedi: po več kot 20 letih bodo oživele kultne Planinske ride #foto

Po včerajšnjem Večeru prvakov, kjer je Zveza za avtošport Slovenije AŠSLO podelila pokale in priznanja za lansko sezono, so že znani prvi obrisi letošnjega tekmovalnega leta. Namesto sedmih bomo v Sloveniji videli še šest relijev, saj se organizatorji relija v Soški dolini niso odločili še za eno prireditev. Največje spremembe se obetajo pri gorskohitrostnih dirkah, kjer je istočasno za zdaj še nekaj neznank.

Video - komentar Avtomobilista leta Marka Kastelica

Slavko Dekleva nekoč na Planinskih ridah s porschejem, leta 2002 je tam dobil zadnjo gorsko dirko. Foto: arhiv Adrijan Skubak

Prvič po več kot 30 letih bomo očitno videli gorskohitrostno dirko na ovinkih med Planino pri Postojni in Postojno. To so znamenite Planinske ride, ki sodijo med najbolj slavne odseke avtomobilskih dirk v Sloveniji. V osemdesetih letih so gostile reli Saturnus in tudi reli Prijateljstva, katerega soorganizator je bil ljubljanski AMD Slovenija avto.

Na teh ovinkih je tudi pozneje potekalo več različnih relijev za državno prvenstvo, nazadnje reli Postojnska jama. Leta 2001 in 2002 smo na Planinskih ridah videli tudi dve gorskohitrostni dirki za državno prvenstvo, vse od takrat pa so ti ovinki mirovali.

Odsek ceste med Planino pri Postojni in Postojno je avtomobilsko dirko gostil že leta 1947. Najhitrejši je bil Dušan Malerič z BMW. Njegova povprečna hitrost je bila 68 kilometrov na uro.

Gorskohitrostni dirki na Planinskih ridah je v letih 2001 in 2002 organiziral AMK Grosuplje. Leta 2002 je zmagal Slavko Dekleva (BMW 320i ST) pred Tomažem Jemcem (ford escort WRC). Na zadnji tamkajšnji dirki je nastopilo 74 tekmovalcev.

Nekdanji reliji na Planinskih ridah. Leta 1996 so položili nov asfalt. Foto: arhiv Adrijan Skubak

Video - gorska dirka na Planini leta 2002

Foto: Uroš Modlic

Lani so bile v Sloveniji le tri gorskohitrostne dirke. Ker je zaradi težav s hitro cesto Razdrto-Vipava pod vprašajem izvedba gorske dirke v Podnanosu, bi lahko imeli v Sloveniji le še dve - tradicionalne Gorjance in dirko evropskega prvenstva v Ilirski Bistrici. Toda pod združenimi aktivnostmi društev AK Atom in Dirkalno društvo Logatec (DD Logatec) bomo letos na Planinskih ridah spet videli gorskohitrostno dirko.

Vse podrobnosti še niso dorečene, je priznal Rok Turk, državni prvak v reliju, ki je pred DD Logatec aktiven pri organizaciji. Turk je moči združil s predlanskim gorskim državnim prvakom Matevžem Čudnom (AK Atom). Po trenutnih željah bi konec maja v enem koncu tedna na Planinskih ridah videli dve gorski dirki (eno v soboto in drugo v nedeljo).

Zanimiv je zgodovinski podatek, da je Turk svojo prvo dirko v karieri vozil prav na Planinskih ridah. To je bilo leta 2001, ko je začel z najetim peugeotom 106.

Video - predsednik AŠSLO Rado Raspet o sezoni 2026

Foto: Gregor Pavšič

Kot je na včerajšnjem dogodku povedal Rado Raspet, predsednik AŠSLO, se odpirajo možnosti tudi za gorskohitrostno dirko proti Črnemu kalu na Primorskem.

“Ob tem bomo letos videli tudi dirko v avtokrosu, velik interes pa je za organizacijo dirk v avtoslalomu. To je cenovno dostopnejša disciplina, kar bi bilo dobro tudi za pridobivanje novih tekmovalcev,” je povedal Raspet.

Dokončni termini letošnje avtošportne sezone bodo znani kmalu, že zdaj pa so znani okvirji letošnje sezone. Reliji se začnejo maja v Vipavski dolini. Želja zveze AŠSLO za sezono 2027 pa je, da bi enega izmed relijev vendarle organizirali že v spomladanskem terminu. Mesec maj bo letos očitno zelo pester, saj nas poleg omenjenega relija čaka še paket dveh gorskih dirk v Planini, nato pa še reli v Velenju.

