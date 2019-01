… leta 1991 je slovenska alpska smučarka Nataša Bokal zmagala na slalomu za svetovni pokal v Kranjski Gori in osvojila edino zmago na tej ravni tekmovanja.

Takrat 23-letna tekmovalka je zmagala z osmimi stotinkami sekunde naskoka pred Avstrijko Moniko Maierhofer. Tretja je bila Slovenka Veronika Šarec, slovenski uspeh pred domačimi navijači pa je z 11. mestom dopolnila Katjuša Pušnik.

Zgodilo se je še …

Leta 1992 je v Argentini zaradi zastoja srca umrl 28-letni nogometaš Juan Gilberto Funes, nekdanji napadalec klubov River Plate iz Buenos Airesa in Olympiakosa iz Aten.

Leta 2001 so za selektorja angleške nogometne reprezentance imenovali Šveda Svena Görana Erikssona. Anglijo je vodil na treh velikih tekmovanjih in na vseh prišel do četrtfinala, na svetovnih prvenstvih 2002 in 2006, selektor Angležev pa je bil tudi na evropskem prvenstvu 2004.

Leta 2001 so za novega selektorja srbske košarkarske reprezentance imenovali Svetislava Pešića, ki je na klopi nasledil legendarnega Željka Obradovića.

Leta 2003 je slovenski deskar na snegu Dejan Košir postal svetovni prvak v paralelnem veleslalomu v Kreischbergu v Avstriji.

Leta 2017 je slovenska moška rokometna reprezentanca v Metzu dosegla rekordno število golov na svetovnih prvenstvih. Slovenski rokometaši so Angolcem nasuli kar 42 golov, kar je njihov absolutni rekord, hkrati pa so izenačili svojo drugo največjo razliko v zadetkih na svetovnih prvenstvih - zmagali so z 42:25. Slovenci so na koncu po drami s Hrvaško osvojili bronasto kolajno.

Leta 2018 je Zoran Dragić v dresu Anadolu Efesa prejel naziv najkoristnejšega košarkarja kroga v evroligi. Slovenski košarkar je na tekmi 17. kroga proti Crveni zvezdi ob brezhibnem metu dosegel 24 točk (7/7 met iz igre, 7/7 prosti meti). Dosegel je statistični indeks 34.

Rodili so se …

1944 – nekdanji ameriški boksar Joe Fraizer

1949 – nekdanji nemški nogometaš in trener Ottmar Hitzfeld

1968 – nekdanji brazilski nogometaš Mauro Silva

1969 – nekdanji hrvaški nogometaš Robert Prosinečki

1969 – nekdanji slovenski nogometaš Boško Bošković

1974 – nekdanji norveški smučar tekač Tor Arne Hetland

1974 – nekdanji hrvaški nogometaš Ivica Mornar

1985 – ukrajinski nogometaš Artem Milevski

1987 – italijanski nogometaš Salvatore Sirigu