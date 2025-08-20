Matic Ian Guček odličen tretji na diamantni ligi v Lozani

Matic Ian Guček iz celjskega Kladivarja je na atletski diamantni ligi v Lozani zasedel tretje mesto na 400 metrov ovire z 49,23 sekunde. Druga slovenska rekorderka in njegova klubska kolegica Tina Šutej ni dokončala nastopa v skoku s palico, ki so ga zaradi slabega vremena predčasno končali.

Matic Ian Guček je bil nekaj časa na četrtem mestu, potem pa je v ciljno ravnino prišel na tretjem in tam tudi ostal, čeprav se je spotaknil ob koncu in povsem izgubil korak. Zmagal je Nigerijec Ezekiel Nathaniel z 48,08 pred Trevorjem Bassittom iz ZDA (48,14).

Hud naliv prekinil skok ob palici

Tina Šutej je bila uradno šesta s 4,20 m. Prvo mesto v tej povsem neregularni disciplini so si z vsemi uspešnimi poskusi do vključno 4,35 m razdelile Švicarka Angelica Moser, aktualna evropska prvakinja v dvorani in na prostem, ter presenetljivo njena rojakinja Lea Bachmann in Madžarka Hanga Klekner.

V temperaturah krepko pod 20 stopinjami Celzija ter v močnem nalivu je Šutej začetno višino na 4,20 m preskočila prvič, na 4,35 m pa je bila dvakrat neuspešna. Kmalu nato so zaradi prenevarnega prizorišča za kar nekaj časa nastop sprva prekinili. Po več kot pol ure so nadaljevanje dokončno odpovedali. Skok v višino so v nadaljevanju sicer tekmovalke končale, tudi tu je slavila trojica, a le z 1,91 m. Z le 7,84 je v skoku v daljino z zmago presenetil Uzbekistanec Anvar Anvarov.

Seville edini pod desetimi sekundami

Bolje kot v tehničnih disciplinah so se v nalivu znašli tekači, na 100 m je Oblique Seville tekel izvrstno in se z 9,87 edini spustil pod mejo desetih sekund. Drugi je bil prvi favorit iz ZDA, olimpijski zmagovalec in šestkratni svetovni prvak Noah Lyles, a šele po fotofinišu, 10,02 je tekel tudi tretjeuvrščeni Jamajčan Ackeem Blake.

Kelly Hodkinson je postavila rekord mitinga. Foto: Reuters

Triindvajsetletna Britanka Kelly Hodkinson je z 1:55,69 je na drugem zaporednem mitingu po dolgem premoru, ki je po osvojiti olimpijskega zlata zaradi poškodbe trajal 376 dni, dosegla izjemen izid na 800 m in postavila rekord mitinga. Med atleti je prav tako telo hitro tekel Američan Josh Hoey in do zmage z 1:41,82 prišel v ciljnem sprintu.

Adriana Vilagoš iz Srbije je edina presegla 60 m v metu kopja in s 63,02 m iz tretje serije za več kot štiri metre ugnala vse tekmice, Američan Joe Kovacs pa je edini v suvanju krogle prešel 22 m, kar mu je uspelo v petem poskusu z 22,04 m.

Pod 13 sekundami je na 110 m ovire tekel le Cordell Finch iz ZDA (12,98), med atletinjami je na visokih ovirah slavila Nizozemka Nadine Visser z 12,45.

Nadine Visser je slavila na ovirah. Foto: Reuters

Napeto na 400 m

V teku na stadionski krog je Norvežanka Henriette Jager s 50,09 v zaključku za 16 stotink ugnala prej vodilno Nizozemko Leike Klavert; atletinji sta na prvih dveh mestih diamantnega seštevka, boljša je Klavert. Na pol krajši razdalji je bila najboljša Brittany Brown iz ZDA (22,23).

Doris Lemngole iz Kenije je prepričljivo slavila na 3000 m zapreke z 8:16,36, po hitrih zadnjih dveh krogu je v ciljni ravnini še izjemno pospešil Isaac Kimeli iz Belgije za zmago s 13:07,67.

Miting v Lozani se je začel že v torek, ko so v mestu pripravili skok s palico za atlete, med katerimi pa ni bilo švedskega zvezdnika Armanda Duplantisa, ki je prejšnji teden spet popravil svoj svetovni rekord. Za zmago je edini šest metrov preskočil Grk Emanuil Karalis, dosegel je 6,02 m.

Naslednji, predzadnji diamantni miting sezone bo že v petek v Bruslju, kjer bodo tekmovali tudi svetovni podprvak in evropski prvak Kristjan Čeh, Šutej in v troskoku Neja Filipič. Nato bo naslednji teden le še finale lige v Zürichu.

Preberite še: