Predsednik NZS in podžupan povedala, kaj si obetata od EP v futsalu

Ljubljana bo med 21. januarjem in sedmim februarjem gostila večji del futsalskega evropskega prvenstva. Predsednik Nogometne zveze Slovenije Radenko Mijatović in podžupan ljubljanske mestne občine Samo Logar sta izpostavila pomen tekmovanja, na katerem si želijo tudi lepo število gledalcev in preboj Slovenije v četrtfinale. "Vsekakor s želimo večjo popularizacijo futsala, da se razvije v še več sredinah."

Slovenija je del tokratnega evropskega prvenstva dobila po tem, ko sta so-organizatorki prvenstva Litva in Latvija zavrnili igranje Belorusov v njunih državah, prav Belorusi pa bodo v skupini C eni od tekmecev Slovenije ob Španiji in Belgiji.

"Reprezentanca je zelo pomlajena, a borbena. Ima težko skupino, prvi cilj je priti v četrtfinale, potem pa če bo možnost v polfinale. Ampak to ni imperativ za našo mlado vrsto, ki potrebuje podporo. Navijači znajo narediti imenitno vzdušje, če bo tako v Stožicah, je možno kakšno presenečenje. A če bomo prišli iz skupine, bo to lep rezultat," je o ciljih spregovoril Radenko Mijatović in dodal, da si želijo preseči tudi število obiskovalcev z EP 2018, ki je bilo prav tako v Ljubljani. Takrat si je tekme v živo ogledalo dobrih 90.000 ljudi.

V Ljubljani bo na 13. EP sicer igrala tudi skupina D, v kateri so Italija, Madžarska, Poljska in branilka naslova Portugalska. V Rigi bodo v skupini A Latvija, Hrvaška, Gruzija in Francija, v Kaunasu v skupini B pa Litva, Armenija, Češka in Ukrajina. Iz vsake skupine se bosta prvo- in drugouvrščena prebili v četrtfinale.

Uvodna tekma bo v Rigi, finale pa v Stožicah. Ljubljana bo skupaj gostila 12 tekem v skupinskem delu (C in D), od tega bosta dve v Tivoliju, potem pa bosta v Stožicah tudi dva četrtfinala ter tudi oba polfinala in finale ter tekma za tretje mesto.

Foto: Katja Kodba/STA Slovenija, ki bo na EP igrala osmič in se je doslej dvakrat prebila v četrtfinale (2014 in 2018), bo na svoji prvi tekmi v Stožicah 23. januarja ob 20.30 igrala proti velesili Španiji. "Zelo si želimo tako tekmo za začetek turnirja, ko napolnimo dvorano in pokažemo, da je Slovenija konkurenčna. Ne bojim se kake polomije, fantje igrajo dobro. Odpreti EP proti Španiji je izziv, dajmo se ga veseliti in naj se zgodi presenečenje," je povedal Mijatović, ki je glede proračuna tekmovanja povedal, da je organizator tega Evropska nogometna zveza in ima ona natančnejše podatke o tem. "Mi kot zveza moramo med drugim zagotoviti ustrezne objekte, namestitvene možnosti, izvedbo dogodkov, kader, logistične zadeve ... Upamo, da bomo prvenstvo izvedli tako, da bomo pokrili stroške. Seveda je nekaj odvisno tudi od obiskanosti tekem, upamo, da bo dobra."

Cena dnevne vstopnice, ki vključuje ogled obeh tekem na posamezni dan, znaša 20 evrov za prvo in 15 evrov za drugo kategorijo, vstop za otroke do dopolnjenega 14. leta je brezplačen, vendar je zanje obvezno spremstvo odrasle osebe in vstopnica z navedenim sedežem.

Samo Logar in Mijatović sta sicer poudarila dobro medsebojno sodelovanje NZS in ljubljanske mestne občine ter pomen takšnih tekmovanj v Sloveniji za popularizacijo futsala in športa nasploh ter privabljanja ljudi k športni dejavnosti in obisku tekem. "Občina si od takih dogodkov obeta še večji zanos na področju športa, še večje utrjevanje temeljev, ki jih imamo, in gradnjo novih razvojnih poti na področju športa. Tu je tudi krepitev zavedanja, da vse investicije v športno infrastrukturo niso zaman. To zavedanje je pomembno, brez tovrstnih investicij težko graditi tako na razvoju mladih kot vrhunskega športa," je dejal Logar.

Mijatović pa je o željah glede zapuščine takšnega turnirja povedal: "Vsekakor s želimo večjo popularizacijo futsala, da se razvije v še več sredinah. Če je množičnost večja, potem bomo jutri imeli večjo kakovost in se bomo lahko potegovali tudi za prve tri ali štiri mesta v Evropi," je zaključil predsednik NZS.