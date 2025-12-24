Smrt Ljubljančana v policijskem postopku na Čopovi: obtoženih šest policistov

Časnik Dnevnik poroča, da so jim na specializiranem državnem tožilstvu potrdili, da so zaradi smrti Ljubljančana, ki je lani decembra umrl v policijskem postopku na Čopovi ulici v Ljubljani, vložili obtožnico na ljubljansko sodišče. Po neuradnih informacijah Dnevnika je obtoženih šest policistov, eden izmed njih tudi za povzročitev smrti iz malomarnosti.

8. decembra lani je na Čopovi ulici v Ljubljani zaradi nasilnega vedenja moškega posredovala policija. Med policijskim postopkom je 37-letni moški izgubil zavest, tri dni kasneje je v bolnišnici umrl. Brat umrlega Adel Djutovič je lani pojasnil, da naj bi njegov brat med policijskim postopkom doživel kritično pomanjkanje kisika, ki je, tako pravi Djutovič, povzročilo možgansko kap. Kot pripoveduje, so ga z rešilnim avtomobilom odpeljali v UKC Ljubljana, kjer so ga dali v umetno komo. Njegovo stanje se je poslabšalo in zaradi odpovedi možganov je 11. decembra umrl.

V času postopka je izgubil zavest

Na Policijski upravi Ljubljana so v času dogodka za Slovenske novice pojasnili, da so policisti 8. decembra na Čopovi ulici v središču Ljubljane posredovali zaradi moškega, ki se je nasilno vedel: "Po do zdaj zbranih obvestilih je osumljenec razmetaval stole na terasi enega izmed gostinskih lokalov in jih tudi poškodoval. V nadaljevanju je na ulici brez razloga udaril mimoidočega in ga lažje poškodoval." Tudi ob prihodu policistov se je moški nasilno vedel, in kot so zapisali na policiji, izkazoval nepojasnjeno zdravstveno stanje. Ker se je moški upiral, so policisti uporabili prisilna sredstva in ga prijeli.

"V času postopka je osumljenec izgubil zavest, zaradi česar so mu policisti dali prvo pomoč, v nadaljevanju pa so ga predali v oskrbo zdravstvenemu osebju. Pri tem sta bila lažje poškodovana dva policista, ki sta bila prav tako zdravniško oskrbljena in napotena v domačo nego," so takrat zapisali na PU Ljubljana. Kasneje so bili obveščeni, da je oseba umrla v bolnišnici.

Po poročanju Večera se je brat umrlega sam pozanimal pri očividcih dogodka, ki naj bi mu povedali, da se njegov brat v začetku postopka policistom ni upiral in da se je to začelo šele, ko so policisti proti njemu uporabili prisilna sredstva.

Takoj po tragičnem dogodku je direktor PU Ljubljana imenoval komisijo za preveritev okoliščin uporabe prisilnih sredstev. Kot pojasnjujejo na policiji, neposredna povezava uporabe prisilnih sredstev s smrtjo osebe v tej fazi postopka ni bila ugotovljena.

Direktorat za policijo ugotovil nezakonito, nestrokovno in nesorazmerno uporabo sile

Da je šlo pri policijski intervenciji nekaj zelo narobe, je potrdil že direktorat za policijo in druge varnostne naloge na notranjem ministrstvu, kjer so ugotovili, da so policisti v postopku zoper 37-letnega Ljubljančana nezakonito, nestrokovno in nesorazmerno uporabili silo.

Obtoženih šest policistov

Posebni oddelek specializiranega državnega tožilstva je v teh dneh zaključil preiskavo in vložil obtožbo na ljubljansko okrožno sodišče. Slednje so za Dnevnik potrdili na tožilstvu, po njihovih neuradnih informacijah pa se je nazadnje v obtožbi znašlo kar šest policistov, ki so sodelovali v intervenciji, ki se je končala s smrtjo 37-letnika. Tožilstvo, kot navaja Dnevnik, enemu izmed policistov, ki je 37-letnika davil, očita kaznivo dejanje povzročitve smrti iz malomarnosti, za katero je zagrožena zaporna kazen od šest mesecev do pet let zapora, petim policistom, ki so stisko 37-letnika le nemo opazovali, pa kaznivo dejanje opustitve pomoči, zaradi česar jim grozi do eno leto zapora.