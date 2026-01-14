Rast cen zlata in srebra se nadaljuje. Obe plemeniti kovini dosegata na borzah nove rekordne vrednosti, kar je posledica geopolitičnih negotovosti in velikega povpraševanja. Dražijo se tudi druge plemenite kovine, ki so pomembne za industrijo, kot sta baker in kositer.

Za 31,1-gramsko unčo zlata je bilo treba zjutraj na borzi v Londonu odšteti 4.639 dolarjev (3.981 evrov), kar je 1,2 odstotka več kot v torek. Cena srebra se je zvišala za blizu pet odstotkov na 91,5535 dolarja (78,58 evra) in prvič presegla mejo 90 dolarjev (77,24 evra), je poročala nemška tiskovna agencija dpa.

Razlogi za nadaljnjo rast ostajajo nespremenjeni

Stopnjevanje razmer v Iranu povzroča negotovost med vlagatelji, ki zato denar preusmerjajo v varne naložbe, kot je zlato. Poleg tega po mnenju strokovnjakov zlasti cene zlata zvišuje naraščajoča zaskrbljenost glede neodvisnosti ameriške centralne banke Federal Reserve.

V času politične negotovosti veljajo plemenite kovine, še posebej zlato, po mnenju številnih vlagateljev za varne naložbe. Srebro je tudi pomembna industrijska kovina, potrebna za uporabo v aplikacijah umetne inteligence, robotiki in energetiki.

Zlato se je letos podražilo že za več kot sedem odstotkov, potem ko se je njegova cena v letu 2025 zvišala za 65 odstotkov, kar je najvišja rast od leta 1979. Še bolj se je lani podražilo srebro, za skoraj 150 odstotkov. Od začetka leta 2026 se je podražilo še za več kot četrtino.