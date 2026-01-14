Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Na. R., STA

Sreda,
14. 1. 2026,
10.50

Osveženo pred

1 ura, 14 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02

Natisni članek

Natisni članek
industrija gospodarstvo kovina rekord cene srebro zlato

Sreda, 14. 1. 2026, 10.50

1 ura, 14 minut

Zlato in srebro dosegata nove rekordne vrednosti

Avtorji:
Na. R., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02
Zlato | Močno povpraševanje iz industrije prav tako zvišuje cene bakra in kositra. | Foto Guliverimage

Močno povpraševanje iz industrije prav tako zvišuje cene bakra in kositra.

Foto: Guliverimage

Rast cen zlata in srebra se nadaljuje. Obe plemeniti kovini dosegata na borzah nove rekordne vrednosti, kar je posledica geopolitičnih negotovosti in velikega povpraševanja. Dražijo se tudi druge plemenite kovine, ki so pomembne za industrijo, kot sta baker in kositer.

Za 31,1-gramsko unčo zlata je bilo treba zjutraj na borzi v Londonu odšteti 4.639 dolarjev (3.981 evrov), kar je 1,2 odstotka več kot v torek. Cena srebra se je zvišala za blizu pet odstotkov na 91,5535 dolarja (78,58 evra) in prvič presegla mejo 90 dolarjev (77,24 evra), je poročala nemška tiskovna agencija dpa.

Razlogi za nadaljnjo rast ostajajo nespremenjeni

Stopnjevanje razmer v Iranu povzroča negotovost med vlagatelji, ki zato denar preusmerjajo v varne naložbe, kot je zlato. Poleg tega po mnenju strokovnjakov zlasti cene zlata zvišuje naraščajoča zaskrbljenost glede neodvisnosti ameriške centralne banke Federal Reserve.

V času politične negotovosti veljajo plemenite kovine, še posebej zlato, po mnenju številnih vlagateljev za varne naložbe. Srebro je tudi pomembna industrijska kovina, potrebna za uporabo v aplikacijah umetne inteligence, robotiki in energetiki.

Zlato se je letos podražilo že za več kot sedem odstotkov, potem ko se je njegova cena v letu 2025 zvišala za 65 odstotkov, kar je najvišja rast od leta 1979. Še bolj se je lani podražilo srebro, za skoraj 150 odstotkov. Od začetka leta 2026 se je podražilo še za več kot četrtino.
Zlato
Novice Cena zlata do zgodovinskega rekorda
industrija gospodarstvo kovina rekord cene srebro zlato
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.