Kitajska je v letu 2025 kljub carinskemu sporu z ZDA in napetostim v svetovni trgovini dosegla nov rekorden zunanjetrgovinski presežek. Po podatkih kitajske carinske uprave je znašal skoraj 1.200 milijard ameriških dolarjev, potem ko se je leta 2024 tesno približal tisoč milijardam dolarjev.

Kitajska je lani izvozila za približno 3.800 dolarjev blaga, kar je 5,5 odstotka več kot leto prej. Uvoz je ostal nespremenjen pri približno 2.600 milijardah dolarjev, kažejo danes objavljeni uradni podatki.

V teh številkah se odraža tudi neravnovesje v kitajskem gospodarstvu, ki veliko proizvaja in izvaža na svetovni trg, vendar zaradi šibkega domačega povpraševanja malo uvaža iz tujine, je poročala nemška tiskovna agencija dpa.

Kitajski izvoz v ZDA strmoglavil

Leto 2025 je zaznamoval trgovinski spor med ZDA in Kitajsko, dvema največjima gospodarstvoma na svetu. Kitajski izvoz v ZDA je strmoglavil za 20 odstotkov. Uvoz se je zmanjšal za 14,6 odstotka.

Kljub začasnemu znižanju so ameriške carine za kitajsko blago ostale visoke. Poleg tega se je Kitajska v številnih panogah soočala s presežki blaga, ki ga domači trg ni mogel absorbirati. Posledično so podjetja iskala prodajne trge v tujini. Veliko kitajskega blaga je odteklo drugam po svetu.

Še posebej se je lani povečal izvoz kitajskega blaga v Afriko (+25,8 odstotka) ter države na jugovzhodu Azije (+13,4 odstotka).

Povečal se je tudi obseg blagovne menjave z EU. Izvoz kitajskega blaga v EU je bil za 8,4 odstotka večji kot leta 2024, uvoz blaga iz EU pa se je zmanjšal za 0,4 odstotka.