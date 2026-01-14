Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
D.K., STA

Sreda,
14. 1. 2026,
11.24

Osveženo pred

50 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
trgovina izvoz Donald Trump Xi Jinping carine Kitajska

Sreda, 14. 1. 2026, 11.24

50 minut

Kitajska kljub carinskemu sporu z rekordnim presežkom v zunanji trgovini

Avtorji:
D.K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Xi Jinping, Donald Trump, Kitajska, ZDA, srečanje | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Kitajska je v letu 2025 kljub carinskemu sporu z ZDA in napetostim v svetovni trgovini dosegla nov rekorden zunanjetrgovinski presežek. Po podatkih kitajske carinske uprave je znašal skoraj 1.200 milijard ameriških dolarjev, potem ko se je leta 2024 tesno približal tisoč milijardam dolarjev.

Kitajska je lani izvozila za približno 3.800 dolarjev blaga, kar je 5,5 odstotka več kot leto prej. Uvoz je ostal nespremenjen pri približno 2.600 milijardah dolarjev, kažejo danes objavljeni uradni podatki.

V teh številkah se odraža tudi neravnovesje v kitajskem gospodarstvu, ki veliko proizvaja in izvaža na svetovni trg, vendar zaradi šibkega domačega povpraševanja malo uvaža iz tujine, je poročala nemška tiskovna agencija dpa.

Kitajski izvoz v ZDA strmoglavil

Leto 2025 je zaznamoval trgovinski spor med ZDA in Kitajsko, dvema največjima gospodarstvoma na svetu. Kitajski izvoz v ZDA je strmoglavil za 20 odstotkov. Uvoz se je zmanjšal za 14,6 odstotka.

Donald Trump
Novice Kitajski udarec: je Trump pred velikim porazom?

Kljub začasnemu znižanju so ameriške carine za kitajsko blago ostale visoke. Poleg tega se je Kitajska v številnih panogah soočala s presežki blaga, ki ga domači trg ni mogel absorbirati. Posledično so podjetja iskala prodajne trge v tujini. Veliko kitajskega blaga je odteklo drugam po svetu.

Še posebej se je lani povečal izvoz kitajskega blaga v Afriko (+25,8 odstotka) ter države na jugovzhodu Azije (+13,4 odstotka).

Povečal se je tudi obseg blagovne menjave z EU. Izvoz kitajskega blaga v EU je bil za 8,4 odstotka večji kot leta 2024, uvoz blaga iz EU pa se je zmanjšal za 0,4 odstotka.

Donald Trump
Novice Hud udarec za Trumpa. Vse kaže, da mu je spodletelo.
trgovina izvoz Donald Trump Xi Jinping carine Kitajska
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.