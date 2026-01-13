Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Sa. B., STA

Torek,
13. 1. 2026,
6.51

Osveženo pred

1 ura, 28 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
pogovor politične stranke kmetijstvo gospodarstvo

Torek, 13. 1. 2026, 6.51

1 ura, 28 minut

Na pogovoru s političnimi strankami o ključnih razvojnih vprašanjih

Avtorji:
Sa. B., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
gospodarski krog | Dogodek v Ljubljani z naslovom Srečanje gospodarstva s politiko organizira Gospodarski krog, ki povezuje 17 ključnih gospodarskih in kmetijskih organizacij v Sloveniji. | Foto STA

Dogodek v Ljubljani z naslovom Srečanje gospodarstva s politiko organizira Gospodarski krog, ki povezuje 17 ključnih gospodarskih in kmetijskih organizacij v Sloveniji.

Foto: STA

Predstavniki pomembnejših gospodarskih in kmetijskih organizacij v Sloveniji so danes na pogovor povabili predstavnike političnih strank, ki jim glede na ankete na bližnjih parlamentarnih volitvah kaže najbolje. Razprava bo osredotočena na ključna razvojna vprašanja Slovenije, ki so dolgoročno pomembna za gospodarstvo in družbo.

Dogodek v Ljubljani z naslovom Srečanje gospodarstva s politiko organizira Gospodarski krog, ki povezuje 17 ključnih gospodarskih in kmetijskih organizacij v Sloveniji. Kot pravijo, je njihov cilj jasen – oblikovati stabilne in razvojno usmerjene politike, ki bodo krepile konkurenčnost Slovenije in izboljšale kakovost življenja.

V tem smislu se želijo z vabljenimi predstavniki političnih strank, ki so jim meritve javnega mnenja sredi decembra lani napovedovale najboljšo uvrstitev na volitvah 22. marca, pogovoriti o ključnih razvojnih vprašanjih naše države. Med njimi izpostavljajo davčno politiko, demografske izzive in zdravstvo ter infrastrukturo. Pogovoriti se želijo tudi o razvojnem potencialu Slovenije, ki ga lahko dosežemo z jasnimi, predvidljivimi in ambicioznimi politikami.

Srečanja s predstavniki gospodarstva se bodo po napovedih udeležili predsedniki in predstavniki osmih političnih strank: SDS, Gibanja Svoboda, SD, NSi, Demokratov, Resnice, Levice in Preroda. Na povabilo Gospodarskega kroga bo sodeloval tudi Marko Lotrič iz stranke Fokus kot predsednik Združenja delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije, ki je član Gospodarskega kroga.

Donald Trump
Novice Nov Trumpov izvršni ukaz: Umikamo se iz mednarodnih organizacij, agencij in komisij
The Adriatic: Strategic Foresight 2026
Novice Gospodarstvo ni tekma, temveč proces soobstoja
Klemen Boštjančič
Novice Boštjančič: Slovenija lani z nižjim primanjkljajem od načrtovanega
pogovor politične stranke kmetijstvo gospodarstvo
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.