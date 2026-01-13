Na pogovoru s političnimi strankami o ključnih razvojnih vprašanjih

Predstavniki pomembnejših gospodarskih in kmetijskih organizacij v Sloveniji so danes na pogovor povabili predstavnike političnih strank, ki jim glede na ankete na bližnjih parlamentarnih volitvah kaže najbolje. Razprava bo osredotočena na ključna razvojna vprašanja Slovenije, ki so dolgoročno pomembna za gospodarstvo in družbo.

Dogodek v Ljubljani z naslovom Srečanje gospodarstva s politiko organizira Gospodarski krog, ki povezuje 17 ključnih gospodarskih in kmetijskih organizacij v Sloveniji. Kot pravijo, je njihov cilj jasen – oblikovati stabilne in razvojno usmerjene politike, ki bodo krepile konkurenčnost Slovenije in izboljšale kakovost življenja.

V tem smislu se želijo z vabljenimi predstavniki političnih strank, ki so jim meritve javnega mnenja sredi decembra lani napovedovale najboljšo uvrstitev na volitvah 22. marca, pogovoriti o ključnih razvojnih vprašanjih naše države. Med njimi izpostavljajo davčno politiko, demografske izzive in zdravstvo ter infrastrukturo. Pogovoriti se želijo tudi o razvojnem potencialu Slovenije, ki ga lahko dosežemo z jasnimi, predvidljivimi in ambicioznimi politikami.

Srečanja s predstavniki gospodarstva se bodo po napovedih udeležili predsedniki in predstavniki osmih političnih strank: SDS, Gibanja Svoboda, SD, NSi, Demokratov, Resnice, Levice in Preroda. Na povabilo Gospodarskega kroga bo sodeloval tudi Marko Lotrič iz stranke Fokus kot predsednik Združenja delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije, ki je član Gospodarskega kroga.