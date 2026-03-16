odstop politične stranke Osilnica Gibanje Svoboda Alenka Kovač

Ponedeljek, 16. 3. 2026, 10.56

Županja Osilnice zaradi zapleta z gradnjo doma starejših izstopila iz Gibanja Svoboda

Alenka Kovač | Županja Osilnice Alenka Kovač napoveduje, da bodo nedokončano stavbo Doma starejših Osilnica prodali. | Foto STA

Županja Osilnice Alenka Kovač napoveduje, da bodo nedokončano stavbo Doma starejših Osilnica prodali.

Županja Osilnice Alenka Kovač je izstopila iz vladne stranke Gibanje Svoboda. Za ta korak se je odločila zaradi neuresničenih obljub o dokončanju Doma starejših Osilnica, je povedala za STA. Občina zaradi vseh zapletov projekta ne namerava nadaljevati, stavbo, v kateri je bil predviden dom, pa bo prodala.

"Projekt je zahteval veliko sestankov, dela in časa, tik pred ciljno črto, ko bi ga morala vlada uvrstiti v načrt razvojnih programov in s tem zagotoviti njegovo financiranje, pa je ministrstvo za finance potegnilo zavoro in projekta ni želelo potrditi," je povedala županja Alenka Kovač.

Na ministrstvu za finance so sicer januarja zanikali, da so projekt zavrnili. Kot so navedli, čakajo dodatna pojasnila ministrstva za solidarno prihodnost glede finančne upravičenosti projekta. A županja meni, da je v resnici projekt zavrnjen.

Kot je dejala, "toliko dokumentacije, kot jo je ministrstvu za finance predložilo ministrstvo za solidarno prihodnost, ni bilo predložene še nikoli v zadnjih letih", vseeno pa projekt ni dobil zelene luči. "Prav tako je strokovna služba ministrstva za finance projekt že potrdila, ko je prišel do ministra, pa se je ustavil," je dodala.

Stavbo bodo prodali

Zaradi vsega skupaj so se po županjinih besedah v občini odločili, da projekta ne bodo nadaljevali, nedokončano stavbo pa bodo prodali. "Dvajset let smo poskušali praktično vse in prosili vsako vlado, a neuspešno. Zato bomo izvedli spremembo namembnosti in dali možnost še kakšnim drugim projektom," je napovedala Kovač.

Kateri bodo ti projekti, je po njenih besedah odvisno od tega, kdo se bo javil na razpis in kdo bo za stavbo ponudil najvišjo ceno.

Občina Osilnica je gradnjo doma začela leta 2003, a je projekt zaradi pomanjkanja sredstev leta 2007 zastal v tretji gradbeni fazi. Prejšnja vlada se je tik pred iztekom mandata odločila, da ga bo dokončala, njene načrte pa je prevzela tudi zdajšnja vlada.

Zaplet na finančnem ministrstvu

Še maja lani je minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac obljubljal, da bo gradnja stekla še pred volitvami, a se je zapletlo na finančnem ministrstvu, ki je od ministrstva za solidarno prihodnost želelo dodatna pojasnila glede finančne vzdržnosti projekta.

Na ministrstvu za solidarno prihodnost na vprašanja STA, ali so finančnemu ministrstvu poslali dodatna pojasnila, niso odgovorili že več kot dva meseca.

